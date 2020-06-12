30 червня французи вперше покажуть кросовер Citroën e-C4.

Електричний силовий агрегат Citroën e-C4 запозичать з платформи CMP PSA, яка використовується на Peugeot e-208 та e-2008. Це гнучка система, і характеристики можуть змінюватись. Але, виходячи з попередніх моделей, варто очікувати, що 50-кіловат-годинний акумулятор забезпечить 310 км пробігу за циклом WLTP. Вихідна потужність, ймовірно, буде 136 кінських сил.

Також будуть запропоновані газові та дизельні версії нового C4.

Генеральний директор Citroën Вінсент Кобі заявив, що модель принесе "новий вигляд у сегмент". Також повністю новий C4 матиме довшу колісну базу.

Новий C4 буде доступний для замовлення в Європі протягом найближчих кількох тижнів після прем'єри. А перші моделі потраплять на європейські вулиці приблизно у вересні.

Нагадаємо, що британці показали свій варіант С4.