Дизайнер порталу Auto Express створив реалістичний рендер майбутньої новинки французького виробника.

У розмові з Auto Express стратегічний директор Citroen Лоуренс Хансен натякнув, що його фірма знає, як перетворити нинішній C4 на щось абсолютно нетривіальне, щоб зацікавити шанувальників марки. З інших слів топ-менеджера можна зрозуміти, що модель змінить форм-фактор.

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Британці стверджують, що новий Citroen C4 стане купеподібним кросовером. Більше того, наступний C4 стане першим носієм оновленої дизайнерської концепції Citroen, у рамках якої автомобілям французької марки обіцяно ще більше “стильної індивідуальності”. Прем'єра третього покоління C4 повинна відбутись у червні.

Хансен також пообіцяв, що на серійному автомобілі дебютує світлодіодна оптика з малюнком у вигляді фірмових подвійних шевронів, як на концептуальному безпілотнику 19_19. Стильний екстер'єр буде поєднаний з сильною технічною начинкою, передбачається, що Citroen C4 буде доступний з бензиновою, дизельною, гібридною або чисто електричною силовою установкою.



Фото: наступний Citroen C4, неофіційний рендер AutoExpress / Avarvarii

За попередньою інформацією у список силових агрегатів увійдуть: бензиновий 1,2-літровий мотор в трьох варіантах форсування від 100 до 155 к.с., півторалітровий турбодизель на 100 і 130 к.с., а також електромотор від співплатформенних Peugeot e-208 і Opel Corsa-e з віддачею у 135 к.с. та батареєю на 50-кіловат-годин з розрахунковим запасом ходу близько 300 кілометрів.

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