Ринковий дебют новинки запланований на наступний рік.

Skoda Enyaq iV стане не тільки найпотужнішою моделлю в історії чеської марки, а першим задньопривідним автомобілем за 30 років.

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Хоча першим електрокаром Skoda є крихітний хетчбек Citigo iV, кросовер Enyaq iV буде фактично першою електричною моделлю, від самого початку розробленою, як електрокар. Новинка отримає платформу MEB Volkswagen Group, на якій німці також будують VW ID 4. Виробник оприлюднив анонс, у якому розкрив деяку інформацію про Enyaq.

Enyaq матиме довжину 4648 міліметрів, 1877 міліметрів в ширину і 1618 міліметрів у висоту, велику колісну базу у 2765 міліметрів та місткий багажник на 585 літрів, при розкладених задніх сидіннях. Ці показники досить близькі до параметрів VW ID 4.

Покупцям чеського кросовера запропонують на вибір машини з акумулятором на 55 кіловат-годин, 62 або 82. У першому випадку кросовер зможе долати на одному заряді до 340 кілометрів, середня батарея дозволить проїхати 390 кілометрів, а найбільша – до 500.

Фото: перші офіційні фото електричного кросовера Skoda Enyaq iV / Skoda

Найменша батарея базової версії кросовера поєднується зі 146-сильним електромотором із приводом на задні колеса. Проміжний варіант означає потужність електромотора у 177 к.с., а найбільша батарея поєднується з агрегатом на 201 к.с. Топовим виконанням кросовера виділили двомоторні силові установки з повним приводом. Потужність пари моторів може бути 261 або 302 к.с. Запас ходу в обох випадках буде однаковим – 460 кілометрів. Імовірно, найпотужніший варіант буде позначатись, як RS.

Виробництво Skoda Enyaq буде вестись на домашньому заводі марки у Млада Болеславі з кінця 2020 року, а у продаж електрокар надійде на початку наступного року. Перша серія з 1895 машин матиме особливу комплектацію “Founder’s Edition”, на честь 125-ї річниці заснування бренду.

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