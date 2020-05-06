В Україні з’явилася удосконалена комплектація моделі популярного міського кросовера NX200 Sport — Lexus NX200 Sport+. Автомобіль має низку дизайнерських і технічних покращень.

Lexus оновив дизайн переднього бампера NX200 у комплектації Sport+. Він успадкований від концепту LF-NX і надає моделі більш спортивного вигляду. Також автомобіль оснащено 18-дюймовими дисками 225/60 R18 у дизайні High. Окрім того, Lexus NX200 у комплектації Sport+ буде доступний у новому яскравому кольорі “Палаючий Сердолік”, який вперше з’явився на Lexus UX.

Ще одне оновлення моделі — підтримка інтелектуальної системи безпеки Lexus Safety System+ другого покоління.

До переліку удосконалень входять:

покращена чутливість камер системи попередження зіткнень, що дозволяє зменшити кількість аварійних ситуацій на дорогах;

система адаптивного круїз-контролю Dynamic Radar Cruise Control; система розпізнавання дорожніх знаків;

система сповіщення про з’їзд автомобіля зі смуги руху, що гарантує безпеку на дорогах;

система автоматичного управління дальнім світлом для кращої видимості під час руху вночі.

Також Lexus NX200 у комплектації Sport+ оснащено мультимедійною системою MM’19, що підтримує функціонал Apple CarPlay.

Комплектація доступна з 2-літровим атмосферним двигуном із безступінчастою трансмісією.

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