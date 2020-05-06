В Украине появилась улучшенная комплектация модели популярного городского кроссовера NX200 Sport — Lexus NX200 Sport+. Автомобиль обладает рядом дизайнерских и технических улучшений.

Lexus обновил дизайн переднего бампера NX200 в комплектации Sport+. Он унаследован от концепта LF-NX и придает модели более спортивный вид. Также автомобиль оснащен 18-дюймовыми дисками 225/60 R18 в дизайне High. Кроме того, Lexus NX200 в комплектации Sport+ будет доступен в новом ярком цвете “Пылающий Сердолик”, который впервые появился на Lexus UX.

Еще одно обновление модели — поддержка интеллектуальной системы безопасности Lexus Safety System+ второго поколения.

В перечень усовершенствований входят:

улучшенная чувствительность камер системы предупреждения столкновений, что позволяет уменьшить количество аварийных ситуаций на дорогах;

система адаптивного круиз-контроля Dynamic Radar Cruise Control; система распознавания дорожных знаков;

система оповещения о съезде автомобиля с полосы движения, что гарантирует безопасность на дорогах;

система автоматического управления дальним светом для лучшей видимости во время движения ночью.

Также Lexus NX200 в комплектации Sport+ оснащен мультимедийной системой MM’19, что поддерживает функционал Apple CarPlay.

Комплектация доступна с 2-литровым атмосферным двигателем с бесступенчатой трансмиссией.

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