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Новый Lexus UX 250h может быть как полно- так и моноприводным. Но для компактного городского кроссовера и переднего привода хватает "с головой". Если использовать "правильные" шины.

UX – это первая модель Lexus, построенная на новой платформе Global Architecture - Compact (GA-C), которую также используют для Toyota Prius, Corolla и С-HR. У них четвертое поколение гибридного привода, которое устроено немного иначе, чем на предыдущих моделях.

В частности, здесь в качестве коробки передач используется не планетарка, а вариатор Direct Shift-CVT. В качестве первой, пусковой передачи здесь используется классическая зубчатая передача, а далее в ход вступают конусы с ремнем вариатора. В переднеприводном варианте электромотор работает не отдельно на заднюю ось, а в составе единого силового агрегата с двигателем внутреннего сгорания, помогая машине резво стартовать даже с помощью одной оси.

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Быстрый и экономичный, но не для гонок

На панели приборов есть ручка смены режимов езды – нормальный, спортивный, экономичный. Также есть кнопка EV – работа на чистой электрике.

И именно в "Спорте" можно достигнуть наилучшей динамики разгона в 8,5 секунд до сотни. Это всего на 7 десятых лучше, чем на бензиновом моторе, но в жизни она больше чувствуется. Ведь с первых же мгновений нажатия на педаль машину увозит вперед момент от электромотора.

Чувствительность потрясающая! Лучше, наверное, только у мощных электрокаров. Кстати, в спортивном режиме силовой агрегат при снижении скорости заметно тормозит двигателем, включается рекуперация. Поэтому и гоняться в трафике неинтересно: очень тяжело дозировать торможение и держать дистанцию. Как ни стараешься, а точно дозировать замедление не выходит.

Заявленный расход топлива в гибридной версии – 4,5 л на сотню км в среднем и 4,3 – в городе. Чисто бензиновый 2-литровый UX в городе по заводским данным сжигает 7, а в реальной жизни - 9-10 литров. Гибрид на самом деле "ест" около 7 литров, что сопоставимо с дизелем. Уложиться в 4,3 литра никак не получается.

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Привод – ничто. Шины – все

Городскому кроссоверу не нужен слишком большой клиренс, и тут он всего 16 см. Да, это немного. Передний привод, длинный передний свес – все эти факторы не дают повода на UX форсировать бездорожье.

А вот чтобы "перезимовать" без проблем, полный привод не нужен – достаточно и хороших зимних шин. Единственное, надо брать шины с профилем повыше, это даст дополнительно каких-то полсантиметра клиренса и для наших зим обувать лучше все же в крепкие бронированные шины. Например, в Nokian Hakkapeliita R3 SUV. Такие как раз установлены на нашем Lexus’е в типоразмере 215/60 R17. Кстати, финский производитель Nokian Tyres рекомендует эти шины использовать также и на гибридах. Ведь у шины низкое сопротивление качению, а это значит, что она больше проедет накатом и сэкономит топливо.

У нее на боковине неспроста нарисован бронежилет. Это означает, что она укреплена арамидным волокном и ее боковины практически невозможно порезать или повредить. Это круто, не только для бездорожья. Зимой даже в городе в снежной каше прячется масса острых предметов, о которые можно легко разорвать колесо.

Именно в таких случаях вы можете поменять колесо по гарантии на новое. Если, конечно, покупали его в сети шинных центров Vianor.

Но уже сейчас можно оценить, как нехарактерно легко для зимней шины Nokian Hakkapeliita R3 SUV катится по асфальту и держит прямую. А симметричные канавки и развитая центральная часть протектора дают классную управляемость на мокром и сухом асфальте. Первый же серпантин показал, что Hakkapeliita R3 SUV очень прилично рулится. Отличный зацеп на мокром асфальте. Да и при стартах цепляется хорошо. В гибриде это важно. Ведь при рывке с места ощутимо помогает и электромотор, который с первого оборота дает максимум тяги в 202 Нм.

Но круто и то, что она хорошо цепляется за мокрый асфальт и уверенно борется с аквапланированием. Еще бы - с таким набором технологических решений, которые финны постоянно испытывают при разработке шин. Например, по словам разработчиков, что у шины есть ламели-насосы, которые позволяют быстро отводить воду и слякоть из пятна контакта, а также микрокристаллы в резиновой смеси, которые вгрызаются в лед и снег.

Да и тормозит на этих шинах машина приятно. Большинство экстремальных шин для зимы с развитым протектором ведут себя на сухом, как пластмассовые. А тут даже при резких торможениях все очень прогнозировано.

Что слышно? Ничегошеньки!

Примечательно, что у Lexus UX 250h самый низкий центр тяжести по сравнению с другими автомобилями своего класса (594 мм). Поэтому машинка отлично рулится. Правда, она боится моего стиля езды, поэтому постоянно посылает надпись "тормози" на панели приборов. Это система предотвращения столкновений следит за дистанцией, когда я хулиганю.

Мода на гибриды у нас никак не связана с экологией, как в Европе. У нас они становятся популярными потому, что аппетит небольшой, к тому же именно в гибридных исполнениях предлагают максимальные версии. Еще один плюс – гибриды проезжают городские заторы на электрике, то есть бесшумно. И даже не заторы – в 4 поколении гибридная установка научилась выключать ДВС на скорости до 115-120 км/ч. Чувствуете разницу? Раньше гибриды держались максимум до 60. Но бензиновый двигатель можно выключить и самостоятельно – нажав на кнопку EV. Но я включал его всего раз, когда показывал друзьям, как он умеет бесшумно ездить.

Вообще, со звукоизоляцией японцы постарались. Чувствуется, что материалов не пожалели. Тихо так, что иногда это мешает оценить реальную скорость. Просто супер.

Подвеска – одна из самых сильных сторон UX. Сначала я с непривычки разбитых дорогах притормаживал, но потом набрался наглости и ходом стал проходить ямки. И ему такой расклад нипочем! Я даже специально выбрал кусок разбитой дороги. Ни скрипов, ни шумов, а комфорт на высоте! Конечно, мягкие зимние шины тут тоже помогли.

Нам еще предстоит попробовать на переднем приводе и шинах Nokian Hakkapeliita R3 SUV бороздить снежные парковки, нерасчищенные улочки и выезжать на гололед перекрестков. Об этом – в следующих репортажах на сайте “Авто24”.

Напомним самые популярные мифы о зимних шинах.