Ось і пішов перший сніг який, як і щороку до цього, для багатьох – вперше. Не в сенсі, що його ніхто не бачив, а в сенсі того, що готовність багатьох до цього явища наближається до рівня “ніколи б не подумав, що піде сніг”.

Але зараз не про загальне. Зараз про зимові шини і деякі міфи, що з ними пов’язані.

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Міф 1. Коли мій дід/батько їздили на “москвичах” та ”жигулі” ще за царя Панька, то не було ніяких зимових шин і все було норм.

Правда 1. Не було норм. Просто іншого не було. І виходили з того, що було. Це все одно, що ходити в дерев’яних “башмаках”, бо колись в них ходили і було норм. Насправді, ні дід, ні батько не відмовились би від більшого комфорту і безпеки, якби в них була можливість. Але її не було. З іншої сторони – інтенсивність руху і кількість авто в ті часи були значно (в дуже багато разів) нижчі, ніж зараз. Було більше простору і менше можливих ситуацій на дорозі. Тим не менш, наші пращури також мали багато проблем зі снігом і ожеледдю, якими вправними водіями і механіками вони не були.

А ще вони ”нарощували” резину, коли вона зношувалась, а потім це ”нарощування” відлітало цілим пластом прямо на трасі.

Міф 2. Зимові шини такі самі, як літні і все це – маркетинг.

Правда 2. Ні, не такі самі. Хімічний склад літньої і зимової резини відрізняється. Якщо не вдаватися до нудних формул і довгого опису процесу виготовлення, то підсумувати можна так: літня шина розрахована вищі температури і зберігає свої властивості саме при вищих температурах. При температурах менше за 4-7 градусів вище нуля, літня шина вже починає ”дубіти”, втрачати еластичність і потенціал зчеплення з дорогою. Просто замерзає і перетворюється на ковзанку.

Зимові шини мають інший хімічний склад і при низьких температурах властивостей не втрачають, а відтак - мають добре зчеплення з дорожчим покриттям в таких умовах. Крім цього, у них і глибший протектор.

Міф 3. Я такий хвацький водій, що зимові шини мені не треба. Хай беруть ті, хто їздити не вміє.

Правда 3. Яким би хвацьким водієм хто не був, але закони фізики ще жоден не переміг. Щеплення з дорогою на літній шині значно гірше при низьких температурах. Звідси і більш довгий гальмівний шлях, як мінімум. І менш хвацький водій, але який перевзувся на зимові шини, зупиниться швидше у неочікуваній ситуації. А «хвацький молодець», скоріш за все, в’їде у нього, так як буде мати довший гальмівний шлях.

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Міф 4. На позашляховику з 4х4 і на літній гумі можна можна їзити.

Правда 4. Насправді, важкі позашляховики, як і інші автомобілі, потребують зимового ”взуття”. Через великий розмір і більшу вагу позашляховика, його керування на літній гумі буде нагадувати спуск на лижах з гори.

Міф 5. Можна зекономити і поставити зимові шини тільки на ведучу вісь, а іншу залишили на літній.

Правда 5. Насправді, необхідно встановлювати зимові шини на обидві вісі для досягнення ефекту. Навіть попри те, що дадуть трохи більше зчеплення на снігу і ожеледиці, зимові шини лише на одній вісі в деяких ситуаціях можуть створити значно більше клопоту - машина легко піде в занос в тих ситуаціях, де могла б зберігати стабільність.

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