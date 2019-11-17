Наближається час "перевзувати" машину, тож пора замислитись над тим, які шини обрати.

Зараз лише середина листопада, але сніг в Україні може випасти раптово, всупереч прогнозам синоптиків, тож підготуватись до зимового періоду краще заздалегідь, аби не стати жертвою обставин. Відео від каналу Tyre Reviews покликане допомогти автомобілістм зробити правильнй вибір зимових шин. У ролику продемонстрована різниця між дешевими та дорогими зимовими шинами за основними показниками: прискоренням, керованістю та гальмуванням.

Також цікаво: Як слід їздити в тумані і в умовах недостатньої видимості

Експерти оцінювали якості шин на різних покриттях – снігу, кризі, сухому та вологому асфальті. В тестах брали участь дві моделі шин: бюджетна Tristar Snowpower 2 та преміальна Nokian WR Snowproof.



Покришками типорозміру 205/55 R16 були обладнані ідентичні автомобілі Volkswagen Golf. Для закріплення результатів аналогічні порівняльні тести були проведені для тих самих моделей шин, але більшого розміру – 245/45 R18, котрими обладнали Volvo S90. Результати – у відео.

Також цікаво: 20 речей, які найбільше дратують водіїв