Приближается время "переобувать" машину, поэтому пора задуматься над тем, какие шины выбрать.

Сейчас только середина ноября, но снег может выпасть внезапно, вопреки прогнозам синоптиков, поэтому подготовиться к зимнему периоду лучше заранее, чтобы не стать жертвой обстоятельств. Видео от канала Tyre Reviews призвано помочь автомобилистм сделать правильный выбор зимних шин. В ролике продемонстрирована разница между дешевыми и дорогими зимними шинами за основными показателями: ускорением, управляемостью и торможением.

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Эксперты оценивали качества шин на разных покрытиях – снегу, льду, сухом и мокром асфальте. В тестах участвовали две модели шин: бюджетная Tristar Snowpower 2 и премиальная Nokian WR Snowproof.

Покрышками типоразмера 205/55 R16 были оборудованы идентичные автомобили Volkswagen Golf. Для закрепления результатов, аналогичные сравнительные тесты были проведены для тех же моделей шин, но большего размера – 245/45 R18, которыми оборудовали Volvo S90. Результаты – в видео.

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