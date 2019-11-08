Опросы автомобилистов показало неожиданный результат: чаще всего люди нервничают из-за машин, которые даже не двигаются.

Из всех вещей, которые раздражают и возмущают водителей, аналитики составили список ТОП-7 самых нервирующих. Хотя их гораздо больше.

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Аналитики онлайн-автосервиса Uremont провели опрос более пяти тысяч автомобилистов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы выяснить, что больше всего раздражает их в других водителях. Оказалось, что для трети респондентов хуже – увидеть легковой автомобиль, занимающий два парковочных места.



Фото: один автомобиль на двух паркоместах – страшный сон трети автомобилистов / The Sun

Также факторами для роста нервного напряжения служат: движение в крайней левой полосе (21,8% опрошенных), "игра в шашки" – частая смена занимаемой полосы без видимых причин (15,6%), пренебрежение правом приоритета для автомобилей скорой помощи с включенной сиреной (10,6%), беспричинное использование клаксона (10,6%), пренебрежение скоростным режимом (5,1%), слишком громкая музыка, которую слышно даже из другого автомобиля (2,7%).

Но это далеко не все причины раздражения автомобилистов. Вот еще несколько ситуаций, которых лучше избегать, чтобы не навлечь на себя справедливый гнев окружающих:

– опасная перевозка негабаритного груза, плохо закрепленная кладь;

– аварийное состояние транспортного средства, которое может в любой момент "умереть" прямо на дороге и спровоцировать аварию;

– невыключенная “аварийка” или сигнал поворота;

– пренебрежение сигналами поворота и внезапное изменение курса;

– не почищенный снег на машине;

– превышение безопасной скорости при ухудшении погодных условий;

– разговоры по телефону, скроллинг и переписка на ходу;

– мигание светом, как просьба/требование пропустить, даже когда очевидно, что для такого маневра нет места;

– вклинивание – обгон и резкое торможение перед машиной, например, когда водитель пытается выполнить съезд с дороги через одну полосу, когда почти "проскочил" нужный поворот.

– йо-йо – разновидность "игры в шашки" на относительно свободной дороге, когда автомобиль обгоняет другой, а через некоторое время сам замедляется, после чего сценарий повторяется;

– остановка на обочине слишком близко от крайней полосы движения, или частично на ней;

– торможение других участников движения тихоходным транспортным средством на участках дороги, где запрещен обгон;

– выбрасывание мусора в окно;

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