При ДТП с пострадавшими нужно, прежде всего, уделить внимание состоянию здоровья пострадавших.

Если с ними не все в порядке – немедленно вызовите скорую (по телефону 103), позовите на помощь.

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Оцените возможный риск для себя и пострадавшего. Помните,что изменение положения пострадавшего до приезда врачей может ему навредить. Эвакуируйте самостоятельно только тогда, когда существует угроза жизни, в частности от задымления, возгорания, подтекания топлива. В таком случае во время эвакуации стабилизируйте голову и шею в продольном положении, обеспечьте проходимость дыхательных путей.

В противном случае – ждите экстренные службы. При необходимости окажите помощь прямо в авто, соблюдайте такие действия:

– Подойдите к человеку таким образом, чтобы ему не пришлось поворачивать голову.

– Стабилизируйте шейный отдел позвоночника пострадавшего. Лучше всего это делать вдвоем: один человек приводит голову с грудным отделом позвоночника к подголовнику сиденья, другой – с заднего сиденья фиксирует голову возле подголовника.

Алгоритм оказания первой медицинской помощи:

1 Остановите массивное кровотечение:

При кровотечении из конечностей используйте резиновый или механический жгут, при его отсутствии – широкий ремень, платок. Если кровотечение из туловища или шеи, затампонируйте рану любым перевязочным материалом.

2 Обеспечьте проходимость дыхательных путей:

Проверьте и, при необходимости, очистите дыхательные пути неострым подручным средством. Для этого откройте рот или выдвиньте вперед нижнюю челюсть. Голова пострадавшего не должна двигаться, фиксируйте шейный отдел позвоночника непрерывно до момента наложения шейного воротника медиками.

3 Убедитесь, что пострадавший дышит:

Поднесите ухо к устам человека и слушайте в течение 10 секунд (за это время происходят 2-4 дыхательных движения). Следите, движется ли грудная клетка.

4 Проверьте наличие и частоту пульса (на сонной артерии, в течение 10 секунд):

Норма – 60-100 ударов в минуту.

5 Если нет признаков жизни (меньше 2 дыхательных движений за 10 секунд и отсутствует пульс на магистральных (сонной) артериях):

Убедитесь в собственной безопасности и эвакуируйте человека из авто. Начните сердечно-легочную реанимацию.

Положите пострадавшего лицом вверх на твердую горизонтальную поверхность. Оголите грудную клетку, разместите основу ладони в ее центре. Накройте второй ладонью, захватите пальцы в замок и сделайте непрямой массаж сердца. Частота – 100 нажатий в минуту, глубина – 5-6 см. Без пауз сочетайте нажатия (30 раз) и дыхательные движения (по два вдоха, каждый – не менее 5 секунд). Проводите сердечно-легочную реанимацию до момента, когда у человека появится пульс и он начнет дышать или до приезда скорой. Если пульс нормальный, но пострадавший не дышит, делайте только искусственное дыхание.

6 Защитите пострадавшего от действия факторов окружающей среды:

Прежде всего – от переохлаждения.

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Благодарим за содействие в подготовке материала Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева.