Після ДТП із постраждалими треба перш за все приділити увагу стану здоров’я постраждалих осіб.

Якщо з ним не все гаразд - негайно викличте швидку (за номером 103), покличте на допомогу.

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Оцініть можливий ризик для себе та постраждалого. Пам׳ятайте, що зміна положення постраждалого до приїзду лікарів може йому нашкодити. Евакуйовуйте самотужки лише тоді, коли існує загроза життю, зокрема від задимлення, загоряння, підтікання пального. У такому випадку під час евакуації стабілізуйте голову та шию у поздовжньому положенні, забезпечте прохідність дихальних шляхів.

В іншому випадку - чекайте на екстрені служби. За необхідності надайте допомогу прямо в авто, дотримуйтесь таких дій:

- Підійдіть до людини таким чином, щоб їй не довелось повертати голову.

- Стабілізуйте шийний відділ хребта постраждалого. Найкраще це робити вдвох: одна людина приводить голову з грудним відділом хребта до підголівника сидіння, інша – із заднього сидіння фіксує голову до підголівника.

Алгоритм надання першої медичної допомоги:

1 Зупиніть масивну кровотечу:

При кровотечі з кінцівок використовуйте гумовий або механічний джгут, за його відсутності – широкий ремінь, хустинку. Якщо кровотеча з тулуба чи шиї, затампонуйте рану будь-яким перев’язувальним матеріалом.

2 Забезпечте прохідність дихальних шляхів:

Перевірте та, за потреби, очистіть дихальні шляхи негострим підручним засобом. Для цього відкрийте рот або висуньте вперед нижню щелепу. Голова постраждалого не повинна рухатись, фіксуйте шийний відділ хребта безперервно до моменту накладання шийного коміру медиками.

3 Перевірте, чи постраждалий дихає:

Піднесіть вухо до вуст людини та слухайте протягом 10 сек. (за цей час відбуваються 2-4 дихальні рухи). Слідкуйте, чи рухається грудна клітка.

4 Перевірте наявність і частоту пульсу (на сонній артерії, протягом 10 сек.):

Норма - 60 - 100 ударів за хвилину.

5 Якщо немає ознак життя (менше 2 дихальних рухів за 10 сек. та відсутній пульс на магістральних (сонній) артеріях):

Впевніться у власній безпеці та евакуюйте людину з авто. Розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Покладіть постраждалого горілиць на тверду горизонтальну поверхню. Оголіть грудну клітку, розмістіть основу долоні в її центрі. Накрийте другою долонею, захопіть пальці в замок та зробіть непрямий масаж серця. Частота – 100 натискань на хвилину, глибина –5-6 см. Без пауз поєднуйте натискання (30 разів) та дихальні рухи (по два вдихи, кожен - не менше 5 сек.). Проводьте серцево-легеневу реанімацію до моменту, коли у людини з’явиться пульс та вона почне дихати, або до приїзду швидкої. Якщо пульс нормальний, але постраждалий не дихає, робіть лише штучне дихання.

6 Захистіть постраждалого від дії факторів навколишнього середовища:

Передусім - від переохолодження.

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Дякуємо за сприяння у підготовці матеріалу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва.