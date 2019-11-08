Опитування автомобілістів показало несподіваний результат: найчастіше люди нервуються через машини, що навіть не рухаються.

З усіх речей, які дратують та обурюють водіїв, аналітики склали список ТОП-7 найбільш нервуючих. Хоча їх набагато більше.

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Аналітики онлайн-автосервісу Uremont провели опитування більше п'яти тисяч автомобілістів, чоловіків і жінок, у віці від 18 до 55 років, аби з’ясувати, що найбільше дратує їх в інших водіях. Виявилось, що для третини респондентів найгірше – побачити легковий автомобіль, що займає два парковочних місця.



Фото: один автомобіль на двох паркомісцях – страшний сон третини автомобілістів / The Sun

Також факторами для зростання нервової напруги служать: рух в крайній лівій смузі (21,8% опитаних), “гра в шашки” – часта зміна займаної смуги без видимих причин (15,6%), нехтування правом пріоритету для автомобілів швидкої допомоги з увімкненою сиреною (10,6%), безпричинне використання клаксону (10,6%), нехтування швидкісним режимом (5,1%), занадто гучна музика, яку чути навіть з іншого автомобіля (2,7%).

Та це далеко не всі причини роздратування автомобілістів. Ось ще кілька ситуацій, яких краще уникати, аби не накликати на себе справедливий гнів оточуючих:

- небезпечне перевезення негабаритного вантажу, погано закріплена поклажа;

- аварійний стан транспортного засобу, що може будь-якої миті “померти” прямо на дорозі і спровокувати аварію;

- невимкнена “аварійка” чи сигнал повороту;

- нехтування сигналами повороту і раптова зміна курсу;

- не почищений сніг на машині;

- перевищення безпечної швидкості під час погіршення погодних умов;

- розмови по телефону, скролінг та переписка на ходу;

- блимання світлом, як прохання/вимога пропустити, навіть коли очевидно, що для такого маневру немає місця;

- вклинювання – обгін і різке гальмування перед машиною, наприклад, коли водій намається виконати з’їзд з дороги через одну смугу, коли майже “проскочив” потрібний поворот.

- йо-йо – різновид “гри в шашки” на відносно вільній дорозі, коли автомобіль обганяє інший, а через певний час сам уповільнюється, після чого сценарій повторюється;

- зупинка на узбіччі занадто близько від крайньої смуги руху, або й частково на ній;

- гальмування інших учасників руху тихохідним транспортним засобом на ділянках дороги, де заборонений обгін;

- викидання сміття у вікно;

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