Вот и пошел первый снег который, как и каждый год до этого, для многих – впервые. Не в смысле, что его никто не видел, а в смысле того, что готовность многих к этому явлению приближается к уровню “никогда бы не подумал, что пойдет снег”.

Но сейчас не о всеобщем. Сейчас о зимних шинах и некоторых мифах, которые с ними связаны.

Миф 1. Когда мой дед/отец ездили на “москвичах” и ”жигули” еще при царе Горохе, то не было никаких зимних шин и все было норм.

Правда 1. Не было норм. Просто другого не было. И исходили из того, что было. Это все равно, что ходить в деревянных “башмаках”, потому что когда-то в них ходили и было норм. На самом деле, ни дед, ни отец не отказались бы от большего комфорта и безопасности, если бы у них была возможность. Но ее не было. С другой стороны – интенсивность движения и количество авто в те времена были значительно (в очень много раз) ниже, чем сейчас. Было больше пространства и меньше возможных ситуаций на дороге. Тем не менее, наши предки также имели много проблем со снегом и гололедом, какими бы ловкими водителями и механиками они не были.

А еще они ”наращивали” резину, когда она изнашивалась, а потом это ”наращивание” улетало целым пластом прямо на трассе.

Миф 2. Зимние шины такие же, как летние и все это – маркетинг.

Правда 2. Нет, не такие же. Химический состав летней и зимней резины отличается. Если не вдаваться в скучные формулы и длинное описание процесса изготовления, то подытожить можно так: летняя шина рассчитана на более высокие температуры и сохраняет свои свойства именно при высоких температурах. При температурах меньше 4-7 градусов выше нуля, летняя шина начинает ”дубеть”, терять эластичность и потенциал сцепления с дорогой. Просто замерзает и превращается в каток.

Зимние шины имеют другой химический состав и при низких температурах свойства не теряют, а следовательно – имеют хорошее сцепление с дорогим покрытием в таких условиях. Кроме этого, у них и более глубокий протектор.

Миф 3. Я такой лихой водитель, что зимние шины мне не надо. Пусть берут те, кто ездить не умеет.

Правда 3. Каким бы лихим водителем кто не был, но законы физики еще ни один не победил. Сцепление с дорогой на летней шине значительно хуже при низких температурах. Отсюда и более длинный тормозной путь, как минимум. И менее лихой водитель, но который переобулся на зимние шины, остановится быстрее в неожиданной ситуации. А «бравый молодец», скорее всего, въедет в него, так как будет иметь более длинный тормозной путь.

Миф 4. На внедорожнике с 4х4 и на летней резине можно ездить.

Правда 4. На самом деле, тяжелые внедорожники, как и другие автомобили, нуждаются в зимней ”обуви”. Из-за большого размера и большого веса внедорожника, его управление на летней резине будет напоминать спуск на лыжах с горы.

Миф 5. Можно сэкономить и поставить зимние шины только на ведущую ось, а другую оставить на летний.

Правда 5. На самом деле, необходимо устанавливать зимние шины на обе оси для достижения эффекта. Даже несмотря на то, что дадут немного больше сцепления на снегу и гололедице, зимние шины только на одной оси в некоторых ситуациях могут создать гораздо больше хлопот – машина легко уйдет в занос в тех ситуациях, где могла бы сохранять стабильность.