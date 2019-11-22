Кращим авто та кросовером з гібридним приводолм стали японські автомобілі.

Видання Green Car Journal оголосило переможця конкурсу Green Car of the Year ("Зелений" автомобіль року). В ньому обирають кращий гібрид або модель з високоефективною силовою установкою. Цього року головний приз завоювала Toyota Corolla, в той час як Honda CR-V став першим в категорії кросоверів.

Головними суперниками Corolla були Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul і Mazda3, а серед кросоверів, крім Honda CR-V, були заявлені Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid і Toyota RAV4.

Читайте також: названі найпопулярніші гібриди України

Honda CR-V 2020 модельного року став першим гібридним кросовером марки на північноамериканському ринку. Згідно з планами бренду, до 2030 року дві третини лінійки Honda будуть мати електричні силові установки. Уже зараз електрифіковані автомобілі "Хонди" користуються значним попитом: в 2019 році продажі таких моделей виросли на 34% і досягли позначки в 50 тисяч екземплярів.

Гібридний варіант Toyota Corolla з'явився вперше тільки в 2018 році. Бензоелектрична версія оснащується 1,8-літровим "атмосферником" і двома електромоторами-генераторами, сумарна віддача яких становить 122 кінських сили, як і у Prius з аналогічною установкою.

У минулому році переможцем серед кросоверів став гібридний Mitsubishi Outlander, а Honda Insight отримала головний приз.

Нагадаємо, що гібридний Toyota RAV4 виявився несподівано потужним і швидким.