Лучшим авто и кроссовером с гибридным приводом стали японские автомобили.

Издание Green Car Journal объявило победителя конкурса Green Car of the Year ("Зеленый" автомобиль года). В нем выбирают лучший гибрид или модель с высокоэффективной силовой установкой. В этом году главный приз завоевала Toyota Corolla, в то время как Honda CR-V стала первой в категории кроссоверов.

Главными соперниками Corolla были Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3, а среди кроссоверов, кроме Honda CR-V, были заявлены Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Читайте также: Названы самые популярные гибриды Украины

Honda CR-V 2020 модельного года стала первым гибридным кроссовером марки на североамериканском рынке. Согласно планам бренда, к 2030 году две трети линейки Honda будут иметь электрические силовые установки. Уже сейчас электрифицированные автомобили "Хонды" пользуются значительным спросом: в 2019 году продажи таких моделей выросли на 34% и достигли отметки в 50 тысяч экземпляров.

Гибридный вариант Toyota Corolla появился впервые только в 2018 году. Бензоэлектрическая версия оснащается 1,8-литровым "атмосферником" и двумя электромоторами-генераторами, суммарная отдача которых составляет 122 лошадиных силы, как и в Prius с аналогичной установкой.

В прошлом году победителем среди кроссоверов стал гибридный Mitsubishi Outlander, а Honda Insight получила главный приз.

Напомним, что гибридный Toyota RAV4 оказался неожиданно мощным и быстрым