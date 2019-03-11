09:03, сегодня

Впервые все версии легкового авто С-класса могут иметь гибридный привод. Новая Toyota Corolla имеет их даже два – для экономии или спортивного драйва.

Двенадцатое поколение Toyota Corolla во многом стало революционным. Во-первых, этот автомобиль создан на абсолютно новой платформе TNGA GA-C (аббревиатура с английского "Новая глобальная архитектура Тойоты"). Она предоставила возможность воплотить новые стандарты жесткости кузова, а значит безопасности, управляемости и снижения шума. По размерам новая Toyota Corolla стала ниже и шире предшественницы.

Одна на троих

Во-вторых, самая тиражная модель мира теперь снова доступна с одним из трех кузовов под одним названием Corolla – седан, хэтчбек и универсал. А название Auris, которую использовали для хэтчбеков прошлого поколения, теперь в прошлом.

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Впрочем, в зависимости от кузова модели существенно отличаются по дизайну. У седана совсем другие, чем у хэтча и универсала, передние фары, бампер, капот, не говоря уже об оформлении задней части. Да и в целом дизайн всех версий стал намного стремительнее и спортивнее.

Хэтч может иметь разные по цвету основную часть и верх. Универсал даже назвали Touring Sports; и действительно, силуэт этого авто очень стремительный и динамичный. Естественно, ведь японцы воплощают приказ главы Toyota отказаться от скучного дизайна новых моделей. И это им удается: CH-R, RAV4, а теперь Corolla оказались очень смелыми во внешности.

Еще одна революционная особенность 12-го поколения Toyota Corolla – силовые агрегаты. Японцы полностью отказались от дизелей, зато предложили выбор из двух бензиновых и двух гибридных моторов.

Современный турбированный 1,2-литровый бензиновик на 116 л. с. заменил известный 1,33-литровый. Новый бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 132 силы заменил 122-сильный аналогичного объема.

Гибридов аж два. Как и у "Приуса", бензиновый мотор у первого 1,8-литровый, но модернизированный, а электрическая трансмиссия – новая. Его суммарная мощность 122 л.с. и он отлично подходит для экономичных водителей. Совершенно новый гибрид с 2,0-литровым бензиновиком развивает 180 "лошадей", – он создан для лучшей динамики, но в Украине доступен не будет.

На седаны будут ставить только два мотора – 1,6-литровый бензиновый и 1,8-литровый гибрид. Модели с этими силовыми агрегатами – у нас на тесте в солнечной Пальме-де-Майорке.

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На вкус и цвет

Представленные на европейском тест-драйве модели были окрашены в новые цвета. Особенно ярко выглядели ярко-красный хэтчбек и перламутрово-коричневый универсал. Однако на украинском рынке, по мнению импортера, наибольшей популярностью будут пользоваться седаны. Причем в традиционном сером металлике или новом – сером с голубым оттенком. Именно эти машины в бензиновой и гибридной версиях мы протестировали.

Салон новой Toyota Corolla мало напоминает предшественницу. Центральная панель здесь "парящая", у нее нет традиционной "бороды". Посередине в глубине между водителем и пассажиром – место для беспроводной зарядки телефона и кнопки подогрева сидений.

Вверху – большой экран мультимедийной системы. Он присутствует даже в начальной версии Corolla, правда в этой комплектации корпус такой же по размерам, но экран меньше. В панели приборов также по центру дисплей, по разные стороны которого остались тахометр и индикаторы. В самой дорогой комплектации также есть проекционный дисплей на лобовое стекло.

Обивка передней панели выполнена под кожу, прострочена, верх – из мягкого пластика. А вот на боковинах дверей пластик твердый, даже на версиях со светлым салоном. Сиденья бывают полностью текстильные, комбинированные и из искусственной кожи. Они удобны и широки, хотя и без ярко выраженной боковой поддержки. Интересно, что специальной кнопкой степень этой поддержки можно регулировать.

На втором ряду места для пассажиров достаточно как для ног, так и для головы. Предусмотрены дефлекторы обдува и подлокотник. А в самой высокой комплектации комфорта добавляет стильная подсветка дверей.

Один двигатель сильнее двух

В гибридной версии Toyota Corolla будет поставляться в Украину в более слабом варианте, с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 к.с. Этот силовой агрегат разгоняет автомобиль до сотни за 11 секунд, а "максималка" наименьшая среди "родственников" - 180 км/час. В то же время 1,6-литровый бензиновый двигатель без помощи электроприводов выдает 134 силы, а разгоняет машину на секунду быстрее по "максималке" 190 - 200 км/ч в зависимости от коробки передач.

Внешне гибридную версию можно отличить по синенькой "тенью" логотипа Toyota и шильдиками Hybrid на кузове. А вот в салоне гибрида отличия надо искать возле рычага передач. Во первых, вместо ручного режима работы в нем есть отметка "В" (с английского Brake) – для торможения двигателем при движении накатом с горы.

Кроме того, существует еще кнопка принудительного перевода автомобиля в электрический режим – EV Mode. Ее активация выключает бензиновый двигатель, если батарея достаточно заряжена.

По данным Toyota, в обычном городском цикле автомобиль в половине времени работает на электричестве. Это частично подтверждает и наш тест: в городских условиях расход топлива не превышала 4,5 литров. А вот на трассе, где работает в основном бензиновый двигатель, "аппетит" вырос до 6,5-7,0 литров на 100 км пути.

Разгоняется гибрид также в начале - на городских скоростях он хорошо реагирует на педаль газа, ведь тягу на колеса передает и бензиновый, и электрический двигатель. На трассе динамика уже не столь уверена: здесь надо рассчитывать на крейсерскую скорость. В гибриде хорошо слышно электродвигатель – как при разгоне, так и при торможении, когда электроэнергия передается на батарею.

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На бензине - веселее

В каждой из версий есть возможность выбрать нормальный, экологический или спортивный режим движения. Именно с бензиновым двигателем и спортивной настройке режиме движения новая Corolla показалась нам наиболее динамичной.

На тесте не было версий с механической коробкой передач, поэтому мы составили впечатление по модификации с вариатором. При активном разгоне вариатор сразу "загоняет" двигатель на максимальные обороты, что создает характерный звук двигателя. Но на скоростях до 100-110 км/ч это дает достаточное ускорение. На более высоких скоростях ехать не так комфортно, да и динамика падает. Обратная сторона медали – увеличение расхода горючего. При активном стиле движения "аппетит" возрастает до 9,0-9,5 литров на сотню.

В любом случае новая Toyota Corolla остается удобным семейным седаном, который не будет напрягать водителя необходимостью бороться с дорогой. Подвеска (спереди "Макферсон", сзади многорычажная) обеспечивает комфорт даже на достаточно неровных поверхностях. Она упруго отрабатывает небольшие бугорки, которые нам удалось найти на испанских дорогах. А вот серьезные неровности на пути не случались. На ровных автобанах машина уверенно держит дорогу даже на максимально разрешенных скоростях.

Тишина в салоне такая, что на холостом ходу работа двигателя наблюдается только благодаря стрелке тахометра - никаких тебе вибраций или звуков. Инженеры говорят, что это заслуга новой платформы и жесткого на скручивание кузова. Возможно, ведь шумоизоляции на капоте нет.

Шум от набегающего воздуха слышно разве что при скорости более 100 км/час. Обзорность не вызывает никаких вопросов, - благодаря узким стойкам и наличию окошек в дверях "слепые зоны" минимальны, а индикаторы в зеркалах предупреждают о наличии машин сбоку. В общем, безопасность автомобиля обеспечивается системой Safety Sence, которая включает целый ряд систем: от наезда на пешехода, адаптивный круиз-контроль, ассистент слежения за полосой дороги и переключение дальнего света.

Выбор будет!

В Украине заказать новую Corolla можно уже с февраля, а получить – в марте. Из-за того, что "начальный" раньше двигатель 1,33 л в этом поколении отсутствует, версия седан с бензиновым 1,6-литровым обойдется покупателю от 19000 долларов. В нем будет механическая коробка передач, которая позволит владельцу выбирать между экономией и динамикой самостоятельно. Хэтчбеки и универсалы окажутся дороже, так же, как и гибрид. Впрочем, для тех, кто хочет экономить в ежедневной городской езде, гибрид представляется лучшим решением.

Не будет дефицита и в комплектациях – их аж пять! От самой дешевой City с железными дисками, темным салоном и обычными тканевыми сиденьями - до престижной Lounge со светлым салоном, кожаными креслами, литыми дисками и подсветкой в салоне.

Таким образом, новая Corolla в очередной раз стала одним из флагманов класса, обеспечив выбор как для корпоративных покупателей, так и для требовательных частных клиентов с индивидуальными потребностями. А гибридный привод стал той изюминкой, которой до сих пор нет ни у кого из конкурентов.

Сергей Матусяк

Фото Владислава Плешакова и Toyota.