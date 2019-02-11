На эти изображения можно медитировать часами, если вам нравится новая "Супра".

Два художника превратили скульптурный кузов нового поколения Toyota Supra в настоящий арт-объект.

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Фотографу Нику Пасьйоне из Техаса удалось сделать несколько хороших снимков новой Supra прямо в дилерском центре Toyota в Техасе. Фотографии с довольно банальным сюжетом, после обработки в графическом редакторе получили совсем другой вид, благодаря удачной композиции.

Ник заменил фон на "красную комнату", которая вызывает ассоциации с игровыми автоматами, первыми игровыми приставками и футуристическими панелями приборов автомобилей 1980-90-х годов.

Фото: Toyota Supra 2020 / Nick Pacione/Jalopnik

Еще один художник – Айзек Мюррей, также приложил руку к постобработке Supra, сфотографированной Ником. Он применил программу Maya 3DS Max для создания "белой комнаты". Какая из работ вам нравится больше – выбирайте сами.

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