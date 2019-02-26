Абсолютно каждая модель из линейки японского производителя получит версию TRD.

Неофициальная информация от Toyota обещает, что вся модельная линейка марки получит спортивные версии. Абсолютно все модели, включая внедорожники и пикапы.

Читайте также: Как вместить Skoda Fabia в багажник спорт-купе

Издание The Drive сообщает, что британское подразделение Toyota в Twitter ответило одному из клиентов на вопрос о появлении пикапа Toyota Hilux Gazoo Racing: "Есть планы по созданию спортивных модификаций всех моделей".

К сожалению, это не означает, что абсолютно все модели Тойоты станут мощными или быстрее. "Спортивные модификации" от TRD могут иметь другой вид, адаптацию для трека или бездорожья, как, например, в случае с Prius TRD, пикапами и внедорожниками серии TRD PRO на американском рынке.

Также интересно: Видео: BMW X1 оказался убийцей пешеходов