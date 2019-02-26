Абсолютно кожна модель з лінійки японського виробника отримає версію TRD.

Неофіційна інформація від Toyota обіцяє, що вся модельна лінійка марки отримає спортивні версії. Абсолютно всі моделі, включаючи позашляховики й пікапи.

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Видання The Drive повідомляє, що британський підрозділ Toyota в Twitter, відповів одному з клієнтів на запитання про появу пікапа Toyota Hilux Gazoo Racing: “Маємо плани по створенню спортивних модифікацій всіх моделей”.

Нажаль, це не означає, що геть усі моделі Тойоти стануть потужнішими чи швидшими. “Спортивні модифікації” від TRD можуть мати інший вигляд, адаптацію для треку чи бездоріжжя, як, наприклад, у випадку з Prius TRD та пікапами й позашляховиками серії TRD PRO на американському ринку.

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