Азиатский институт безопасности автомобилей проверил безопасность новой Toyota Camry. Для этого машину разбили на специальном краш-тесте.

Поскольку седан Toyota Camry только-только начал продаваться в Европе (прошлое поколение здесь представлено не было), то привычный нам европейский институт EURO NCAP пока не провел своего краш-теста этой популярной в Украине модели. А вот результаты азиатского института безопасности ASEAN NCAP нам стали известны.

Эксперты провели стандартные испытания: удар спереди со смещением, удар сбоку в передние двери, испытания для взрослых и детских манекенов. В результате за безопасность Toyota Camry получила наивысшую оценку – 5 звезд и 91,47 баллов. Из них за защиту взрослых – 49,04 балла, детей – 22,68, наличие систем безопасности – 19,75 баллов.

Смотрите видео краш-теста Toyota Camry:

Напомним, что Hyundai-Kia разрабатывает многоразовые подушки безопасности.