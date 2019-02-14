Азійський інститут з безпеки автомобілів перевірив безпеку нової Toyota Camry. Для цього машину розбили на спеціальному краш-тесті.

Оскільки седан Toyota Camry тільки-но почав продаватися в Європі (минуле покоління тут представлене не було), то звичний нам європейський інститут EURO NCAP поки що не провів свого краш-тесту цієї популярної в Україні моделі. А от результати азійського інституту безпеки ASEAN NCAP нам стали відомі.

Експерти провели стандартні випробування: удар спереду зі зміщенням, удар збоку в передні двері, випробування для дорослих та дитячих манекенів. В результаті за безпеку Toyota Camry отримала найвищу оцінку – 5 зірок та 91,47 балів. З них за захист дорослих – 49,04 бали, дітей – 22,68, наявність систем безпеки – 19,75 балів.

Дивіться відео краш-тесту Toyota Camry:

Нагадаємо, що Hyundai-Kia розробляє багаторазові подушки безпеки.