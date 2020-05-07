Рыночный дебют новинки запланирован на следующий год.

Skoda Enyaq iV станет не только самой мощной моделью в истории чешской марки, но и первым заднеприводным автомобилем за 30 лет.

Также интересно: Lexus NX200 получил еще немного "спорта"

Хотя первым электрокаром Skoda является крошечный хэтчбек Citigo iV, кроссовер Enyaq iV будет фактически первой электрической моделью, изначально разработанной, как электрокар. Новинка получит платформу MEB Volkswagen Group, в которой немцы также строят VW ID 4. Производитель обнародовал анонс, в котором раскрыл некоторую информацию о Enyaq.

Enyaq будет иметь длину 4648 миллиметров, 1877 миллиметров в ширину и 1618 миллиметров в высоту, большую колесную базу в 2765 миллиметров и вместительный багажник на 585 литров, при разложенных задних сиденьях. Эти показатели достаточно близки к параметрам VW ID 4.

Покупателям чешского кроссовера предложат на выбор машины с аккумулятором на 55 киловатт-часов, 62 или 82. В первом случае кроссовер сможет преодолевать на одном заряде до 340 километров, средняя батарея позволит проехать 390 километров, а максимальная – до 500.

Фото: первые официальные фото электрического кроссовера Skoda Enyaq iV / Skoda

Наименьшая батарея базовой версии кроссовера сочетается с 146-сильным электромотором с приводом на задние колеса. Промежуточный вариант означает мощность электромотора в 177 л.с., а самая большая батарея сочетается с агрегатом на 201 л.с. Топовым выполнением кроссовера выделили двухмоторные силовые установки с полным приводом. Мощность пары моторов может быть 261 или 302 л.с. Запас хода в обоих случаях будет одинаковым – 460 километров. Вероятно, самый мощный вариант будет обозначаться, как RS.

Производство Skoda Enyaq будет вестись на домашнем заводе марки в Млада Болеславе с конца 2020 года, а в продажу электрокар поступит в начале следующего года. Первая серия из 1895 машин будет иметь особую комплектацию "Founder's Edition", в честь 125-й годовщины основания бренда.

Также интересно Новая версия чешского электрокара оказалась на четверть дешевле: 30 тысяч евро, вместо 40 ​​​​​​​