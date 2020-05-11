Дизайнер портала Auto Express создал реалистичный рендер будущей новинки французского производителя.

В беседе с Auto Express стратегический директор Citroen Лоуренс Хансен намекнул, что его фирма знает, как превратить нынешний C4 в нечто совершенно нетривиальное, чтобы заинтересовать поклонников марки. Судя по другим словам топ-менеджера можно понять, что модель изменит форм-фактор.

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Британцы утверждают, что новый Citroen C4 станет купеобразным кроссовером. Более того, следующий C4 станет первым носителем обновленной дизайнерской концепции Citroen, в рамках которой автомобилям французской марки обещано еще больше “стильной индивидуальности”. Премьера третьего поколения C4 должна состояться в июне.

Хансен также пообещал, что на серийном автомобиле дебютирует светодиодная оптика с рисунком в виде фирменных двойных шевронов, как на концептуальном беспилотнике 19_19. Стильный экстерьер будет совмещен с сильной технической начинкой, предполагается, что Citroen C4 будет доступен с бензиновой, дизельной, гибридной или чисто электрической силовой установкой.

Фото: следующий Citroen C4, неофициальный рендер AutoExpress / Avarvarii

По предварительной информации, в список силовых агрегатов войдут: бензиновый 1,2-литровый мотор в трех вариантах форсировки от 100 до 155 л.с., полуторалитровый турбодизель на 100 и 130 л.с., а также электромотор от соплатформенных Peugeot e-208 и Opel Corsa-e с отдачей в 135 л.с. и батареей на 50-киловатт-часов с расчетным запасом хода около 300 километров.

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