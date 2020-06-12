30 июня французы впервые покажут кроссовер Citroën e-C4.

Электрический силовой агрегат Citroën e-C4 позаимствуют у платформы CMP PSA, которая используется на Peugeot e-208 и e-2008. Это гибкая система, и характеристики могут изменяться. Но, исходя из предыдущих моделей, стоит ожидать, что 50-киловатт-часовой аккумулятор обеспечит 310 км пробега за цикл WLTP. Выходная мощность, вероятно, будет 136 лошадиных сил.

Также будут предложены газовые и дизельные версии нового C4.

Генеральный директор Citroën Винсент Кобе заявил, что модель принесет "новый вид в сегмент". Также полностью новый C4 будет иметь более длинную колесную базу.

Новый C4 будет доступен для заказа в Европе в течение ближайших нескольких недель после премьеры. А первые модели попадут на европейские улицы примерно в сентябре.

Напомним, что британцы показали свой вариант С4.