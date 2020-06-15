Nissan Rogue (X-Trail) 2021 модельного года поступит в продажу осенью 2020 года.

Компания Nissan представила новое поколение популярного кроссовера Rogue для рынка США. У нас эта модель известна под названием Nissan X-Trail.

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Разработчики нового кроссовера уделили первоочередное внимание “функциональности, гибкости, технологичности и высокому уровню безопасности, направленных на облегчение жизни”. Он является одним из пяти автомобилей японской марки, которые в следующем году полностью обновят линейку Nissan, вместе с Altima, Versa, Sentra и Titan.

Ключевые особенности нового Nissan X-Trail / Rogue 2021:

Интерьер создает атмосферу “семейного пространства”, предлагает удивительную функциональность и комфорт для всех жильцов, с такими функциями как 4-дверный интеллектуальный ключ и трехзонный климат-контроль;

Расширенный функционал системы полуавтоматического управления ProPILOT Assist с Navi-link, стандартной функцией Nissan Safety Shield 360;

Беспроводная зарядка и беспроводная технология Apple CarPlay, включенные в широкий список фирменного принципа автомобилестроения Nissan Intelligent Mobility;

Абсолютно новая платформа с улучшенной динамикой вождения и набором доступных функций помощи водителю создают уверенность в управлении.

“Новый Rogue был целенаправленно разработан для удовлетворения всех потребностей сегодняшних молодых семей”, – говорит Майк Коллеран, старший вице-президент компании Nissan по маркетингу и продажам в США. “Rogue создан, чтобы стать лидером сегмента среднеразмерных кроссоверов с идеальным сочетанием выразительного дизайна, передовых технологий, безопасности, комфорта и универсальности”.

Выразительный дизайн

Rogue 2021 использует узнаваемые элементы дизайна Nissan, такие как “плавающая” крыша и массивная V-образная решетка, но добавляет новые увлекательные элементы: уникальная форма фары и U-образная подсветка кузова. Новые многоуровневые светодиодные фары с расширенной областью освещения являются стандартными для всех комплектаций нового Rogue. Светодиодные противотуманные фары являются стандартным оснащением для улучшенных версий SL и Platinum.

Сам кузов на 3,8 сантиметра короче и на 5 миллиметров ниже, чем модель предыдущего поколения. Rogue 2021 года будет предложен в широком диапазоне цветовых комбинаций, впервые для модели предложат пять двухцветных комбинаций.

Технологии безопасности

Система Nissan Security Shield 360 включает автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, предупреждение о слепом месте, предупреждение о заднем перекрестном движении, предупреждение о выезде на полосу движения, адаптивный круиз-контроль и заднее автоматическое торможение. Rogue 2021 также предлагает 10 подушек безопасности в стандартном исполнении и расширенные зоны смятия, для дополнительной защиты пассажиров.

Дополнительно новый Rogue предлагает инновационную технологию Nissan Intelligent Driver Alertness и задние двери, открывающиеся вбок в качестве стандартного оборудования. Электроника кроссовера также отслеживает активность в слепых зонах и считывает дорожные знаки.

Интерьер

Внутреннее пространство кроссовера производитель называет “семейный хаб”. Значительное внимание разработчики уделили пассажирам второго ряда. Так, задние дверки открываются очень широко, почти на 90 градусов, что облегчает высадку и посадку. Устанавливать детское кресло удобно на любом из трех задних кресел. Предусмотрена также возможность предварительного охлаждения и обогрева салона, для комфортной посадки в машину, особенно с маленькими детьми. Сами кресла заднего ряда оснащены поддержкой Zero Gravity – технологией NASA, задачей которой является снижение усталости спины.

Технологии подключения

Nissan считает, что технологии должны сделать жизнь лучше, легче и веселее. Водители могут наслаждаться простотой подключения без проводов. Rogue также предлагает доступный беспроводной Apple CarPlay, который будет доступен вскоре после запуска, и позволяет водителю или пассажиру инициировать CarPlay, оставляя свой iPhone в кармане или сумке. Новое беспроводное зарядное устройство для смартфонов позволяет заряжать телефоны во время движения. На консоли также размещены порты зарядки USB Type-C и Type-A.

Бортовой компьютер

Благодаря интеграции трех цифровых дисплеев, Rogue 2021 предоставляет полную информацию о себе водителю. Сочетание полноцветного 10,8-дюймового главного дисплея, 12,3-дюймового экрана панели приборов Digital Dashboard и 9-дюймового сенсорного экрана блока управления климатом позволяет водителям настроить и улучшить опыт вождения.

Новый Rogue также предлагает Google Maps и Waze с голосовыми командами, чтобы помочь водителю переключаться между приложениями и получить доступ к лучшему варианту построения маршрута с учетом трафика и дорожных условий.

Новый ProPILOT Assist с Navi-link

Rogue был одним из первых автомобилей марки, который получил систему ProPILOT Assist, практическую технологию, которая помогает водителю уменьшить хлопоты в поездках. ProPILOT Assist объединяет систему управления рулем и интеллектуальный круиз-контроль для управления ускорением, торможением и рулевым управлением как в плотном трафике, так и на открытом шоссе. В течение 2020 года ProPILOT Assist была усовершенствована с помощью радиолокаторов и технологий следующего поколения, чтобы обеспечить более плавное торможение, лучшее ощущение помощи в рулевом управлении и улучшение эффективности обнаружения, когда другие транспортные средства врезались в полосу.

О силовых агрегатах для Rogue / X-Trail 2021 в пресс-релизе нет ни слова, однако, по предварительным данным, в США Rogue получит двухлитровый мотор VC-Turbo с отдачей в 272 л.с., как у Infiniti QX50. И сохранит в гамме 2,5-литровый атмосферник (172 л.с.). В Европе новинку, скорее всего, предложат с моторами 1.3 DIG-T (160 л.с.) и 1.7 dCi (150 л.с.). Также у нового X-Trail должна появиться гибридная силовая установка, а от дизельных моторов производитель, может вообще отказаться.

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