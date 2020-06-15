Nissan Rogue (X-Trail) 2021 модельного року надійде у продаж восени 2020 року.

Компанія Nissan представила нове покоління популярного кросовера Rogue для ринку США. У нас ця модель відома під назвою Nissan X-Trail.

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Розробники нового кросовера зосередили першочергову увагу на “функціональності, гнучкості, технологічності та високому рівні безпеки, спрямованих на полегшення життя”. Він є одним з п’яти автомобілів японської марки, які наступного року повністю оновлять лінійку Nissan, разом з Altima, Versa, Sentra та Titan.

Ключові особливості нового Nissan X-Trail / Rogue 2021:

Інтер'єр створює атмосферу “сімейного простору”, пропонує надзвичайну функціональність та комфорт для всіх мешканців, з такими функціями як 4-дверний інтелектуальний ключ та тризонний клімат-контроль;

Розширений функціонал системи напівавтоматичного управління ProPILOT Assist з Navi-link, стандартною функцією Nissan Safety Shield 360,

Бездротовоа зарядка та бездротова технологія Apple CarPlay, що включені у широкий список фірмового принципу автомобілебудування Nissan Intelligent Mobility

Абсолютно нова платформа з покращеною динамікою водіння та набором доступних функцій допомоги водієві створюють впевненість у керуванні.

“Новий Rogue був цілеспрямовано розроблений для задоволення всіх потреб сьогоднішніх молодих сімей”, – говорить Майк Коллеран, старший віце-президент компанії Nissan з маркетингу та продажів у США. “Rogue створений, щоб стати лідером сегменту середньорозмірних кросоверів з ідеальним поєднанням виразного дизайну, передових технологій, безпеки, комфорту та універсальності”.

Виразний дизайн

Rogue 2021 використовує впізнавані елементи дизайну Nissan, такі як “плаваючий” дах та масивна V-подібна решітка, але додає нових захоплюючих елементів: унікальна форма фари та U-подібна підсвітка кузова. Нові багаторівневі світлодіодні фари з розширеною областю освітлення є стандартними для всіх комплектацій нового Rogue. Світлодіодні протитуманні фари є стандартними оснащенням для покращених версій SL і Platinum.

Сам кузов на 3,8 сантиметрів коротший і на 5 міліметрів нижчий, ніж модель попереднього покоління. Rogue 2021 року буде запропонований в широкому діапазоні кольорових комбінацій, вперше для моделі запропонують п'ять двоколірних комбінацій.

Технології безпеки

Система Nissan Security Shield 360 включає автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, попередження про сліпе місце, попередження про задній перехресний рух, попередження про виїзд на смугу руху, адаптивний круїз-контроль та заднє автоматичне гальмування. Rogue 2021 також пропонує 10 подушок безпеки у стандартному виконанні та розширені зони зминання, для додаткового захисту пасажирів.

Додатково новий Rogue пропонує інноваційну технологію Nissan Intelligent Driver Alertness та задні двері, що відкриваються вбік в якості стандартного обладнання. Електроніка кросовера також відстежує активність у сліпих зонах та зчитує дорожні знаки.

Інтер’єр

Внутрішній простір кросовера виробник називає “сімейний хаб”. Значну уваги розробники приділили пасажирам другого ряду. Так, задні дверки відчиняються надзвичайно широко, майже на 90 градусів, що полегшує висадку та посадку. Встановлювати дитяче крісло зручно на будь-якому з трьох задніх крісел. Передбачено також можливість попереднього охолодження та обігріву салону, для комфортної посадки у машину, особливо з маленькими дітьми. Самі крісла заднього ряду оснащені підтримкою Zero Gravity – технологією NASA, завданням якої є зниження втоми спини.

Технології підключення

Nissan вважає, що технології повинні зробити життя кращим, легшим та веселішим. Водії можуть насолоджуватися простотою підключення без дротів. Rogue також пропонує доступний бездротовий Apple CarPlay, який буде доступний незабаром після запуску, і дозволяє водієві або пасажиру ініціювати CarPlay, залишаючи свій iPhone в кишені або сумці. Новий бездротовий зарядний пристрій для смартфонів дозволяє заряджати телефони під час руху. На консолі також розміщені порти зарядки USB Type-C і Type-A.

Бортовий комп’ютер

Завдяки інтеграції трьох цифрових дисплеїв, Rogue 2021 надає найповнішу інформацію про себе водієві. Поєднання повнокольорового 10,8-дюймового головного дисплея, 12,3-дюймового екрану панелі приладів Digital Dashboard та 9-дюймового сенсорного екрану блоку управління кліматом дозволяє водіям налаштувати та покращити досвід водіння.

Новий Rogue також пропонує Google Maps і Waze з голосовими командами, щоб допомогти водію перемикатися між додатками та отримати доступ до кращого варіанту побудови маршруту з урахуванням трафіку та дорожніх умов.

Новий ProPILOT Assist з Navi-link

Rogue був одним з перших автомобілів марки, що отримав систему ProPILOT Assist, практичну технологію, яка допомагає водію зменшити клопоти в поїздках. ProPILOT Assist поєднує систему управління кермом та інтелектуальний круїз-контроль для управління прискоренням, гальмуванням та рульовим управлінням як у щільному трафіку, так і на відкритому шосе. Протягом 2020 року ProPILOT Assist було вдосконалено за допомогою радіолокаторів та технологій наступного покоління, щоб забезпечити більш плавне гальмування, краще відчуття допомоги в рульовому управлінні та покращення ефективності виявлення, коли інші транспортні засоби врізалися в смугу.

Про силові агрегати для Rogue / X-Trail 2021 у прес-релізі нема жодного слова, однак, за попередніми данними, у США Rogue отримає дволітровий мотор VC-Turbo з віддачею у 272 к.с., як у Infiniti QX50. І збереже в гаммі 2,5-літровий атмосферник (172 к.с.). У Європі новинку, скоріш за все, запропонують з моторами 1.3 DIG-T (160 к.с.) та 1.7 dCi (150 к.с.). Також у нового X-Trail повинна з’явитись гібридна силова установка, а від дизельних моторів виробник, може взагалі відмовитись.

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