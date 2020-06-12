Спортивний позашляховик з чотирилітровим V8 вистрілює з місця до сотні за 4,5 секунди.

Новий Porsche Cayenne GTS доступний у звичайній та купеподібній формах. Перший коштує від 107 300 доларів, версія Coupe оцінена у стартові 110 500 доларів.

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Лінійка Porsche раніше включала версії Cayenne, Cayenne E-Hybrid, Cayenne S, Cayenne Turbo, та Turbo S E-Hybrid для обох форм кузову. Разом з новою модифікацією GTS, модельний ряд Cayenne налічує 12 версій.

Cayenne GTS та Cayenne GTS Coupe оснащуються 4-літровим V8 з віддачею у 460 к.с. і 620 Нм крутного моменту. Працює мотор в парі з 8-швидкісним автоматом і системою повного приводу. Cayenne GTS здатен прискорюватись від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди, а з пакетом опцій Sport Chrono (стандартне оснащення версії Coupe) – за 4,2 секунди. Максимальна швидкість становить 270 км/год.

У базову комплектацію кросовера входить спортивна випускна система, а пара овальних патрубків у центрі заднього бампера будуть опцією, доступною лише у комплекті з пакетом опцій для полегшення маси Lightweight Sport Package.

Фото: Porsche Cayenne GTS та Porsche Cayenne GTS Coupe / Porsche

GTS забезпечать активною підвіскою PASM з адаптивними амортизаторами і трикамерними пневмоподушками. Вона забезпечує регулювання дорожнього просвіту на 30 мм, в порівнянні з Cayenne S. Стандартний набір оснащення моделі включає пакет Sport Design з чорними акцентами на кузові, 21-дюймовими колісними дисками і тонованою оптикою.

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