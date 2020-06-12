Спортивный внедорожник с четырехлитровым V8 выстреливает с места до сотни за 4,5 секунды.

Новый Porsche Cayenne GTS доступен в обычной и купеобразной формах. Первый стоит от 107 300 долларов, версия Coupe оценена в стартовые 110 500 долларов.

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Линейка Porsche ранее включала версии Cayenne, Cayenne E-Hybrid, Cayenne S, Cayenne Turbo, и Turbo S E-Hybrid для обеих форм кузова. Вместе с новой модификацией GTS, модельный ряд Cayenne насчитывает 12 версий.

Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe оснащаются 4-литровым V8 с отдачей в 460 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с 8-скоростным автоматом и системой полного привода. Cayenne GTS способен ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а с пакетом опций Sport Chrono (стандартное оснащение версии Coupe) – за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч.

В базовую комплектацию кроссовера входит спортивная выпускная система, а пара овальных патрубков в центре заднего бампера будут опцией, доступной только в комплекте с пакетом опций для облегчения массы Lightweight Sport Package.

Фото: Porsche Cayenne GTS и Porsche Cayenne GTS Coupe / Porsche

GTS обеспечат активной подвеской PASM с адаптивными амортизаторами и трехкамерными пневмоподушками. Она обеспечивает регулирование дорожного просвета на 30 мм по сравнению с Cayenne S. Стандартный набор оснащения модели включает пакет Sport Design с черными акцентами на кузове, 21-дюймовыми колесными дисками и тонированной оптикой.

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