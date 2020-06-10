И еще в шести новых оттенках. Но только в одном месте на земле.

Немецкий соперник Tesla Model S совсем недавно начал поступать первым покупателям, поэтому каких-либо обновлений для Porsche Taycan никто не ждал. Неожиданно, в конфигураторе на сайте Porsche в Гонконге, появился цвет “Морозная ягода”.

Также интересно: Opel Mokka-e 2021 показал лицо всех последующих электрокаров немецкой марки

Фото: новые цвета для Porsche Taycan / снимки экрана

Оттенок Frozenberry для Porsche Taycan напоминает популярный цвет для смартфонов – “розовое золото” и, фактически, является темно-розовым. Электрокар предлагается еще в шести новых цветах кузова, которые носят названия: Neptune Blue (темно-голубой), Cherry Metallic (цвет красного вина), Coffee Beige Metallic (капучино), Mahogany Metallic (глубокий красный с коричневым оттенком), Ice Grey Metallic (светло-серый металлик) и Crayon (с пометкой “Special Color”, темно-серый).

Сравнение: цвета кузова, доступные для Porsche Taycan в Гонконге и остальном мире / снимок экрана

Вместе с новыми оттенками, палитра Taycan теперь насчитывает 17 цветов, два из которых являются стандартными, тринадцать опционными металликами и еще два относятся к категории особых, как Crayon. Появятся ли новые цвета в списке предложений дилеров других регионов, пока неизвестно, однако глобальная версия сайта демонстрирует только 10 возможных цветов кузова для Taycan, независимо от версии: 4S, Turbo или Turbo S.

Смотрите также: Китайские электрические кроссоверы Aiways U5 десантировались в Европе, чтобы служить компании Hertz