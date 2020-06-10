Дизайн передней части кроссовера получил собственное название: Opel Vizor.

Новое поколение кроссовера готовится к дебюту, однако точное время его появления пока не названо. В ожидании новинки производитель дразнит нас тизерами.

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Opel Vizor – так дизайнеры марки называют концепцию оформления передней части кроссовера. И не только его, поскольку позже такой же вид будут иметь и другие новинки Opel. Впервые она была продемонстрирована на концепте GT X Experimental.

Фото: стилистический элемент Opel Vizor / Opel

Это фигурный элемент, который повторяется и в других деталях автомобиля, а в области традиционной решетки радиатора несет в себе фары и видеокамеры, за что и заслужил свое название. Источником вдохновения для этого решения в компании называют знаменитый Opel Manta.

Фото: концепт Opel GT X Experimental / Opel

“Наш новый Opel Vizor – примечательный и уникальный элемент бренда, он отражает германскую традицию, согласно которой форма следует за содержанием. Классическая решетка радиатора больше не имеет значения для электромобилей, таких как Mokka-e. Opel Vizor – элемент, который объединяет осветительные приборы и другие технические компоненты, а также выполняет функцию защитного экрана”, – заявил главный дизайнер Opel Марк Адамс.

Пока не уточняется, изменится ли оформление передней части для Mokka с традиционными двигателями, однако известно, что дебют новинки состоится именно в электрической форме Mokka-e. Производство электро-Mokka планируют начать в четвертом квартале этого года.

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