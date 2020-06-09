Дебют нового поколения "Фиат Пятьсот" состоялся в кузове с мягкой сдвижной крышей. Отныне в линейке "Чинкуеченто" доступна версия Fiat Nuova 500 la Prima.

Fiat 500 нового поколения был представлен в марте этого года, итальянский хэтчбек с историческим именем теперь выпускается исключительно с электрической силовой установкой. Тогда компания показала только версии с мягкой сдвижной крышей, поэтому появление обычного хэтчбека было лишь вопросом времени. И это время пришло.

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Как и модель со сдвижной крышей, новый Fiat 500 получил особое исполнение La Prima с панорамной прозрачной крышей и в трех эксклюзивных вариантах расцветки: перламутровом Ocean Green, металлика Mineral Grey, глубоком голубом лаке Celestial Blue.

В список базового оснащения включены полностью светодиодные фары, набор 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков с алмазной огранкой, хромированный декор и обивка из экокожи на сиденьях и приборной панели.

Силовая установка la Prima не отличается от уже знакомого Fiat 500e. Она состоит из электромотора на 116 л.с. и блока аккумуляторов емкостью 42 кВт*ч. Хэтчбеку этого вполне достаточно для солидного пробега на одном заряде в 320 км и приличного времени ускорения до сотни – 9 секунд. При этом первые 50 км/ч на спидометре электрический Fiat набирает уже через 3,1 сек после старта с места. Максимальная скорость – 149 км/ч.

Nuovo Fiat 500e оснащен бортовой системой быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор до 80 процентов за 35 минут.

Фото: Fiat 500e la Prima / Fiat

Итальянский електрохетч получил передовое технологическое оснащение концерна FCA: систему полуавтоматического управления 2-го уровня автономности и информационно-развлекательный комплекс последнего поколения UConnect5 с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводными устройствами Apple CarPlay и Android Auto.

Дилеры Fiat в Италии уже принимают заказы на Fiat 500 La Prima, цены начинаются от 34 900 евро.

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