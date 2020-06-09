Дебют нового покоління "Фіат П'ятсот" відбувся у кузові з м'яким зсувним дахом. Віднині в лінійці "Чінкуеченто" доступна версія Fiat Nuova 500 la Prima.

Fiat 500 нового покоління був представлений у березні цього року, італійський хетчбек з історичним іменем тепер випускається виключно з електричною силовою установкою. Компанія показала спочатку версії з м'яким зсувним дахом, тому поява звичайного хетчбека була лише питанням часу. І цей час настав.

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Новий Fiat 500 отримав особливе виконання La Prima з панорамним прозорим дахом і в трьох ексклюзивних варіантах забарвлення: перламутровому Ocean Green, металіку Mineral Grey глибокому блакитному лаку Celestial Blue.

У список базового оснащення включені повністю світлодіодні фари, набір 17-дюймових легкосплавних колісних дисків з алмазною огранкою, хромований декор і оббивку з екошкіри на сидіннях і приладовій панелі.

Силова установка la Prima не відрізняється від вже знайомого Fiat 500e. Вона складається з електромотора на 116 к.с. та блоку акумуляторів ємністю 42 кВт*год. Хетчбеку цього цілком достатньо для солідного пробігу на одному заряді у 320 км і пристойного часу прискорення до сотні – 9 секунд. При цьому перші 50 км/год на спідометрі електричний Fiat набирає вже за 3,1 сек, після старту з місця. Максимальна швидкість – 149 км/год.

Nuovo Fiat 500 e оснащений бортовою системою швидкої зарядки, котра дозволяє зарядити акумулятор до 80 відсотків за 35 хвилин.

Фото: Fiat 500e la Prima / Fiat

Італійський електрохетч отримав передове технологічне оснащення концерну FCA: систему напівавтоматичного управління 2-го рівня автономності та інформаційно-розважальний комплекс останнього покоління UConnect5 з 10,25-дюймовим сенсорним дисплеєм і бездротовими пристроями Apple CarPlay і Android Auto.

Дилери Fiat в Італії вже приймають замовлення на Fiat 500 La Prima, ціни починаються від 34 900 євро.

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