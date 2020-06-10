Дизайн передньої частини кросовера отримав власну назву: Opel Vizor.

Нове покоління кросовера готується до дебюту, однак точний час його появи поки не названо. В очікуванні новинки, виробник дражнить нас тізерами.

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Opel Vizor – так дизайнери марки називають концепцію оформлення передньої частини кросовера. І не лише його, оскільки пізніше такий же вигляд матимуть і інші новинки Opel. Вперше вона була продемонстрована на концепті GT X Experimental.

Фото: стилістичний елемент Opel Vizor / Opel

Це фігурний елемент, котрий повторюється і в інших деталях автомобіля, а в області традиційної решітки радіатора несе в собі фари та відеокамери, за що і заслужив свою назву. Джерелом натхнення для цього рішення в компанії називають знаменитий Opel Manta.

Фото: концепт Opel GT X Experimental / Opel

“Наш новий Opel Vizor – примітний і унікальний елемент бренда, він відображає німецьку традицію, згідно з якою, форма слідує за змістом. Класична решітка радіатора більше не має значення для електромобілів, таких як Mokka-e. Opel Vizor – елемент, який об'єднує освітлювальні прилади та інші технічні компоненти, а також виконує функцію захисного екрану”, – заявив головний дизайнер Opel Марк Адамс.

Поки не уточнюється, чи зміниться оформлення передньої частини для Mokka з традиційними двигунами, однак відомо, що дебют новинки відбудеться саме в електричній формі Mokka-e. Виробництво електро-Mokka планують розпочати у четвертому кварталі цього року.

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