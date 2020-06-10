Aiways провозглашает себя первым китайским автопроизводителем на европейском рынке. Флотилия из первых 500 электрокаров уже прибыла и ждет вступление в ряды прокатного сервиса Hertz.

Aiways U5 начнет покорение Европы не с материковой части – первые машины прибудут на французский остров Корсика, большую часть которого занимает парковая зона. Экологически чистые машины ожидаются там уже в июле.

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Корсиканский автопарк Aiways U5 будет насчитывать 500 машин, которые будут работать в прокатном сервисе компании Hertz. "Во время нашей рекордной презентации электрокаров прошлого года [Женевский автосалон 2019, прим.] мы узнали, что европейские покупатели находят более практичный выбор авто с нулевыми выбросами. И мы гордимся тем, что можем расширить доступ потребителей к таким продуктам", – сказал Александр Клозе, исполнительный директор по вопросам внешней торговли в Aiways. Он также добавил, что стимулом для активизации в Европе для Aiways стали новые шаги европейских правительств для развития электрической мобильности.

Фото: Aiways U5 / Aiways

Китайский электрический кроссовер имеет все, чего ждет от электромобиля современный покупатель. Аккумулятор на 63 кВт*ч обеспечивает ему пробег в 460 километров на одном заряде. В Китае кроссовер также предлагается с аккумулятором на 53 или 83 кВт*ч, с которыми пробег составляет 403 и 623 километра соответственно. Зарядить батарею с 30 до 80 процентов можно за 27 минут. Мотор – безальтернативный на 190 л.с. и 315 Нм крутящего момента.

В прошлом году пару электрических кроссоверов отправили в экспедицию из Китая в Германию. Они проехали больше 15 тысяч километров, пересекли 13 государственных границ на двух континентах и ​​прибыли в пункт назначения на 53-й день, после старта. За это время они становились на зарядку 32 раза.

Aiways не сообщает, когда начнутся поставки частным клиентам, но это, скорее всего, состоится до конца года. Батарейный кроссовер уже доступен для заказа в Европе, где он будет предлагаться исключительно в лизинг с ежемесячной платой в 400 евро – это поднимает его стоимость примерно до 35 тысяч евро. Предполагается, что позже линейку модели пополнит более доступная модификация. В Китае электрический кроссовер стоит от 197 900 до 292 100 юаней, что эквивалентно 689 608 – 1 017 860 гривнам или 23-33 тысячам евро.

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