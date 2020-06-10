Aiways проголошує себе першим китайським автовиробником на європейському ринку. Флотилія з перших 500 електрокарів вже прибула і чекає на вступ до лав прокатного сервісу Hertz.

Aiways U5 почне підкорення Європи не з материкової частини – перші машини прибудуть на французький острів Корсіка, більшу частуни котрого займає паркова зона. Екологічно чисті машини очікуються там вже у липні.

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Корсиканський автопарк Aiways U5 налічуватиме 500 машин, котрі працюватимуть у прокатному сервісі компанії Hertz. “Під час нашої рекордної презентації електрокарів минулого року [Женевський автосалон 2019, прим.] ми дізналися, що європейські покупці автомобілів шукають більш практичний вибір авто з нульовими викидами. І ми пишаємось тим, що можемо розширити доступ споживачів до таких продуктів”, – сказав Олександр Клозе, виконавчий директор з питань зовнішньої торгівлі в Aiways. Він також додав, що стимулом для активізації у Європі для Aiways стали нові кроки європейських урядів для розвитку електричної мобільності.

Фото: Aiways U5 / Aiways

Китайський електричний кросовер має все, чого чекає від електромобіля сучасний покупець. Акумулятор на 63 кВт*год забезпечує йому пробіг у 460 кілометрів на одному заряді. У Китаї кросовер також пропонується з акумулятором на 53 або 83 кВт*год, з якими пробіг становить 403 та 623 кілометри, відповідно. Зарядити батарею з 30 до 80 відсотків можна за 27 хвилин. Мотор – безальтернативний на 190 к.с. і 315 Нм крутного моменту.

Минулого року пару електричних кросоверів відправили у експедицію з Китаю в Німеччину. Вони проїхали більше 15 тисяч кілометрів, перетнули 13 державних кордонів на двох континентах і прибули до пункту призначення на 53-й день, після старту. За цей час вони ставали на зарядку 32 рази.

Aiways не повідомляє, коли почнуться поставки приватним клієнтам, але це, скоріш за все, відбудеться до кінця року. Батарейний кросовер вже доступний для замовлення у Європі, де він пропонуватиметься виключно в лізинг зі щомісячною платою у 400 євро – це піднімає його вартість приблизно до 35 тисяч євро. Передбачається, що пізніше лінійку моделі поповнить більш доступна модифікація. У Китаї електричний кросовер коштує від 197 900 до 292 100 юанів, що еквівалентно 689 608 – 1 017 860 гривень або 23-33 тисячі євро.

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