Новоявлений автовиробник запевняє, що пікап вже готовий постати перед публікою, але прем'єрі заважає соцдистанціювання, через яке "неможливо зібрати людей, для очного знайомства з машиною".

Генеральний директор Lordstown Motors Стів Бернс оголосив, що електричний пікап компанії буде представлений пізніше цього місяця.

Також цікаво: У електричного Fiat 500 з'явилась версія з жорстким дахом

Початкові плани Lordstown Motors передбачали презентацію Endurance на Автосалоні в Детройті, скасованому, через коронавірус. Натомість, електричний пікап дебютує на спеціальному внутрішньому заході компанії який відбудеться 22 червня. Внутрішню презентацію зніматимуть на відео, яке буде представлено громадськості до кінця місяця.

“Це зовсім не та прем’єра, яку ми готували для Endurance, але за відсутності можливості зібрати великий натовп, щоб побачити її особисто, це найкраще, що можна зробити”, – заявив пан Бернс.

Endurance – це електричний пікап, який має чотири мотор-колеса, що разом генерують потужність у 600 к.с. Вони дозволять автомобілю розігнатися з місця до сотні за 5,5 секунди. Акумулятор забезпечує запас ходу на одному заряді у 402 км.



Керівник компанії також додав, що на виробництві ведуться підготовчі роботи до запуску конвеєрів. Старт виробництва призначений на кінець літа – початок осені. План обсягу виробництва на наступний рік – 20 тисяч пікапів. Заявлена вартість базової версії Endurance – 52 500 доларів.

Дивіться також: Elektron One – електромобіль потужністю в 1 мегават