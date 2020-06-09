Новоявленный автопроизводитель уверяет, что пикап уже готов предстать перед публикой, но премьере мешает социальное дистанцирование, из-за которого "невозможно собрать людей для очного знакомства с машиной".

Генеральный директор Lordstown Motors Стив Бернс объявил, что электрический пикап компании будет представлен позже в этом месяце.

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Первоначальные планы Lordstown Motors предусматривали презентацию Endurance на Автосалоне в Детройте, отмененном из-за коронавируса. Но все же электрический пикап дебютирует на специальном внутреннем мероприятии компании, которое состоится 22 июня. Внутреннюю презентацию будут снимать на видео, которое будет представлено общественности до конца месяца.

“Это совсем не та премьера, которую мы готовили для Endurance, но при отсутствии возможности собрать большую толпу, чтобы увидеть его лично, это лучшее, что можно сделать”, – заявил господин Бернс.

Endurance – это электрический пикап, который имеет четыре мотор-колеса, которые вместе генерируют мощность в 600 л.с. Они позволят автомобилю разогнаться с места до сотни за 5,5 секунды. Аккумулятор обеспечивает запас хода на одном заряде в 402 км.



Руководитель компании также добавил, что на производстве ведутся подготовительные работы к запуску конвейеров. Старт производства назначен на конец лета – начало осени. План объема производства на следующий год – 20 тысяч пикапов. Заявленная стоимость базовой версии Endurance – 52 500 долларов.

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