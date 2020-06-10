І ще шести нових відтінках. Але лише в одному місці на землі.

Німецький суперник Tesla Model S зовсім недавно почав надходити першим покупцям, тож будь-яких оновлень для Porsche Taycan ніхто не чекав. Несподівано, у конфігураторі на сайті Porsche в Гонконгу, з’явився колір “Морозна ягода”.

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Фото: нові кольори для Porsche Taycan / знімки екрану

Відтінок Frozenberry для Porsche Taycan нагадує популярний колір для смартфонів – “рожеве золото” і, фактично, є рожевим. Електрокар пропонується ще в шести нових кольорах кузову, що носять назви: Neptune Blue (темно-блакитний), Cherry Metallic (колір червоного вина), Coffee Beige Metallic (капучіно), Mahogany Metallic (глибокий червоний з коричневим відтінком), Ice Grey Metallic (світлий сірий металік) та Crayon (з позначкою “Special Color”, темносірий).

Порівняння: кольори кузову, доступні для Porsche Taycan у Гонконгу та решті світу / знімок екрану

Разом з новими відтінками, палітра Taycan тепер налічує 17 кольорів, два з яких є стандартними, тринадцять опційними металіками і ще два відносяться до категорії особливих, як Crayon. Чи з’являться нові кольори у списку пропозицій дилерів інших регіонів, поки невідомо, однак глобальна версія сайту демонструє тільки 10 можливих кольорів кузову для Taycan, незалежно від версії: 4S, Turbo чи Turbo S.

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