Зовнішні зміни – суто косметичні.

Модернізований MINI Countryman другого покоління отримав нову світлодіодну оптику в якості стандартного оснащення та цифрову панель приладів.

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LED-фари спереду і задні світлодіодні ліхтарі з фірмовим візерунком британського прапора тепер входять у базову комплектацію моделі. Крім того, автомобіль має видозмінену радіаторну решітку, оновлено вигляд переднього і заднього бамперів.

Оновленому Countryman дісталась цифрова приладова панель від гарячого хетчбека MINI John Cooper Works GP та електрокара MINI Cooper SE. Це, фактично, головна зміна всередині.

Фото: оновлений MINI Countryman / MINI

Півторалітровий трициліндровий турбомотор потужністю у 136 кінських сил матиме базова версія Countryman, 179 сил запропонує 2-літровий агрегат на бензині і 150 сил – на дизелі. Усі мотори від попередника, але з оптимізованою роботою випускних систем. Кросовер доступний як з переднім, так і з повним приводом.

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