Новинка носить індекс 350, має скромніші характеристики і доступна поки лише у Китаї.

До українських автосалонів новий електрокар Mercedes-Benz ще не дістався, у рідній Німеччині та решті країн, де вже продається, доступний лише в одному виконанні – EQC 400 4Matic, а китайським покупцям вже доступна нова версія.

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У Китаї Mercedes-Benz EQC 350 4Matic вже продається за ціною від 499 800 юанів (62 900 євро), що на 80 тисяч юанів або 10 100 євро дешевше за електрокар з індексом 400. Відрізняються дві версії силовими установками та рівнем оснащення. Молодшому кросоверу пакет опцій від AMG не доступний.

Електромоторів у EQC 350, як і у старшої моделі, по одному на кожну вісь, однак їх потужність становить лише 286 к.с., проти 408 сил у EQC 400. За рахунок цього, новинка має гіршу динаміку розгону – 6,9 секунди, проти 5,1. Акумулятор у 350-го такий же – на 79,2 кВт*год, що забезпечує пробіг у 415 км на одному заряді.

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