Китайським ЗМІ вдалося отримати фотографії з сертифікаційної заявки, поданої Volkswagen до міністерства промисловості та інформатизації КНР.

Раніше Volkswagen ID 4 вже попадався в об'єктиви шпигунських камер, під час їздових випробувань. Тепер же електрокар можна роздивитись без маскувальної плівки.

Також цікаво: Tesla створить нову модель електрокара для світового ринку у Китаї

Судячи зі знімків, у Китаї ID 4 матиме мінімум два виконання з різним оформленням передньої і задньої частини кузова. Один з них – ID 4 X, будуть випускати на спільному підприємстві FAW-Volkswagen, а інший – ID 4 Crozz, збиратимуть на заводі SAIC-Volkswagen.

Обидві версії ID 4 створені на модульній платформі MEB та мають ідентичну колісну базу у 2765 мм та ширину у 1852 мм, але довжина, висота і кліренс будуть трохи відрізнятися.

Відомо також, що обидві версії ID 4 для китайського ринку отримають 204-сильну силову установку, розміщену на задній осі, однак ємність батареї поки не розголошується. Для Європи виробник готує модифіковану версію ID 4 з парою електромоторів і повним приводом.

Фото: Volkswagen ID 4 для Китаю / PCauto.com.cn

Старт продажів ID 4 у КНР повинен відбутись до кінця цього року, а наступного електричний кросовер повинен дістатись і європейських дилерів.

Дивіться також: Дітлахи розфарбували маркерами електричний пікап Rivian R1T