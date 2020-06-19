Китайским СМИ удалось получить фотографии сертификационной заявки, поданной Volkswagen в министерство промышленности и информатизации КНР.

Ранее Volkswagen ID 4 уже попадался в объективы шпионских камер, во время ездовых испытаний. Теперь же электрокар можно рассмотреть без маскировочной пленки.

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Судя по снимкам, в Китае ID 4 будет минимум два исполнения с разным оформлением передней и задней части кузова. Один из них – ID 4 X, будут выпускать на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а другой – ID 4 Crozz, собирать на заводе SAIC-Volkswagen.

Обе версии ID 4 созданные на модульной платформе MEB и имеют идентичную колесную базу в 2765 мм и ширину в 1852 мм, но длина, высота и клиренс будут немного отличаться.

Известно также, что обе версии ID 4 для китайского рынка получат 204-сильную силовую установку, размещенную на задней оси, однако емкость батареи пока не разглашается. Для Европы производитель готовит модифицированную версию ID 4 с парой электромоторов и полным приводом.

Фото: Volkswagen ID 4 для Китая / PCauto.com.cn

Старт продаж ID 4 в КНР должен состояться до конца этого года, а на следующий год электрический кроссовер должен добраться и до европейских дилеров.

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