Объявление о разработке дизайна для китайского электрокара появилось в соцсети WeChat, подтверждая предыдущие намерения.
В январе этого года Илон Маск заявил, что было бы неплохо, если бы в китайском центре разработки и дизайна самостоятельно создали новую модель, причем для глобального рынка. Кажется, в этом направлении началось движение.
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Tesla официально пригласила китайских сотрудников к работе над дизайном и конструкцией для нового EV местного производства.
“Думаю, было бы очень круто – и поэтому мы попробуем это сделать – позволить проектному и инженерному центрам в Китае на самом деле создать оригинальный автомобиль для всего мира”, – отметил Илон Маск на открытии китайской Гигафабрики в январе.
Детали о техническом задании для новой Tesla поданы на китайском, однако автор публикации сообщает, что речь идет о компактном электрокаре, который расположится в линейке ниже Model 3.
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