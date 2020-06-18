Объявление о разработке дизайна для китайского электрокара появилось в соцсети WeChat, подтверждая предыдущие намерения.

В январе этого года Илон Маск заявил, что было бы неплохо, если бы в китайском центре разработки и дизайна самостоятельно создали новую модель, причем для глобального рынка. Кажется, в этом направлении началось движение.

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Tesla официально пригласила китайских сотрудников к работе над дизайном и конструкцией для нового EV местного производства.

Back in Jan, @elonmusk talked abt creating a 🇨🇳 design center to design EVs for the global market. Now @Teslacn is openly asking designers & even nonpros to design a “China-style” EV & submit their works for job review. Tesla is expanding its footprints in the biggest auto market pic.twitter.com/hWQ06XVa5M — Ray4️⃣Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) June 15, 2020

“Думаю, было бы очень круто – и поэтому мы попробуем это сделать – позволить проектному и инженерному центрам в Китае на самом деле создать оригинальный автомобиль для всего мира”, – отметил Илон Маск на открытии китайской Гигафабрики в январе.

Детали о техническом задании для новой Tesla поданы на китайском, однако автор публикации сообщает, что речь идет о компактном электрокаре, который расположится в линейке ниже Model 3.

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