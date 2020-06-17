Амбиции компании также включают производство минвэнов и тяжелой техники с такими же силовыми агрегатами.

Стартап H2X Australia вышел из режима секретности, анонсировав несколько прототипов электрических транспортных средств с силовыми установками на водородных топливных элементах.

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H2X Australia в настоящее время насчитывает 70 сотрудников, еще 100 планирует нанять до конца года, чтобы такой командой построить несколько прототипов транспортных средств и представить их в 2021 и 2022 году. Производство надеются начать в 2025 году, привлекая к работе штат в 5000 работников.

Основатели компании – Брендан Норман и Крис Рейтц, являются выходцами из автмообильной индустрии. Первый занимал должности финансового директора в BMW Financial Services Корея, Audi Volkswagen Сингапур, Audi Japan KK, Volkswagen Group Саудовская Аравия, а также был операционным менеджером на Infiniti Europe Middle East Africa, тогда как его партнер работал дизайнером в Volkswagen, Audi, Nissan и директором по дизайну Fiat/Alfa Romeo. Оба также имеют непосредственное отношение к китайскому стартапу Grove Hydrogen Automotive.

H2X заявляет, что сначала планирует построить два тяжелых транспортных средства для больших транспортных компаний, поскольку существующая в Австралии инфраструктура для машин с водородными силовыми установками практически отсутствует. Вслед за ними появится внедорожник SNOWY – семейный автомобиль с приводом на передние колеса, с агрегатом на 190 кВт (255 л.с.) и запасом хода около 650 км (NEDC) на 5 кг водорода. Сам водород будет храниться в резервуарах 4 уровня безопасности при давлении 700 бар.



Автомобильный топливный элемент PEM, изготовленный Elring Klinger, способен производить непрерывные 60 кВт (80 л. с.) электрической мощности. На борту в качестве буфера также предусмотрены литиевые аккумуляторы, которые можно подпитать от розетки и с помощью системы рекуперации от Skeleton Tech.

H2X говорит, что кроссовер будет иметь адаптивный круиз, автоматическое торможение в аварийных ситуациях, помощь в смене полосы движения, распределение тормозных сил, электроприводы кресел, 13-дюймовый экран медиацентра с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также восьмязыковую звуковую систему и антимикробную систему дезинфекции салона.



Если H2X Australia удастся задуманное, стартап не только составит конкуренцию Hyundai Nexo и Toyota Mirai, но и откроет новый сегмент для этого типа электрических платформ – минивэн.

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