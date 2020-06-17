На мега-внедорожник уже принимаются заказы.

Эффектный и высокоэффективный внедорожник Rezvani Tank выпускается уже во втором поколении. И его две оси, похоже, не могут выдержать всю брутальную мощность машины. Поэтому американская компания анонсировала что-то еще более мощное и дорогое на трех осях.

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Rezvani Tank может быть бронированным или более гражданским, но выглядит одинаково сильным. Внедорожник со стартовым ценником около 300 тысяч долларов и 1000-сильным мотором является одним из самых крутых автомобилей мира. И на подходе что-то еще более мощное и смелое, под названием Hercules 6x6.

Попробовав увидеть на официальном тизере больше, чем разрешено, мы заметили надпись "NICE TRY" – "хорошая попытка", в затемненной части изображения. Придется дождаться официального релиза от Rezvani.

Пока о "Геркулесе" можно сказать немного. Как и его предшественники, новый внедорожник будет иметь армейскую стилистику и дорожнюю динамику, соединенную с высоким уровнем комфорта. Из названия понятно, что он будет иметь привод на все шесть колес.

Вероятно, основой для новой модели Rezvani, как и для Tank X, станет Jeep Wrangler JL. Если он унаследует силовой агрегат от четырехколесной модели, 6,2-литровый V8 турбо обеспечит Hercules 6x6 мощностью в 1000 лошадиных сил и крутящим моментом в 1180 ньютон-метров.

Компания Rezvani открыла прием заказов на Hercules 6x6, с обязательным депозитом в $266. Цены на новинку не объявлены, однако можно ожидать, что они будут выше, чем в Tank.

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