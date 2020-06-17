Электрический мопед MÓ eScooter 125 и самокат MÓ eKickScooter 65 отпраздновали дебют в Барселоне.

Новый бренд входит в глобальный план городской мобильности, сосредоточивая внимание на продуктах и услугах микромобильности. Презентация SEAT MÓ состоялась в новооткрытом центре CASA SEAT – испанцы говорят, что это символический переход к новой эре.

“С новым брендом и нашими новыми продуктами: SEAT MÓ eScooter 125 и SEAT MÓ eKickscooter 65 мы хотим сделать индивидуальную мобильность доступной для всех, а CASA SEAT станет центром этой работы. Барселона станет полигоном для разработки решений для городской мобильности, которые будут продаваться по всему миру”, – сказал вице-президент SEAT по продажам и маркетингу, а также босс марки CUPRA Уэйн Гриффитс.

SEAT MÓ eScooter 125

Электрический скутер оснащается мотором мощностью 9 кВт (12,2 л. с.), что соответствует классу 125-кубовых бензиновых байков. Электродвигатель создает крутящий момент в 240 Нм, обеспечивая электробайку ускорение 0-50 км / ч всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость скутера – 95 км/ч.



Питание мотора обеспечивает литий-ионная батарея на 5,6 кВт-час. Ее энергии хватает на 125 километров хода, без подзарядки. Чувствительность акселератора и рекуперации SEAT MÓ eScooter 125 можно изменять в режимах движения City, Sport и Eco. Скутер также оснащен задней передачей, чтобы сделать маневрирование проще.

MÓ eScooter 125 будет доступен в трех цветах (красный, белый, темный алюминий).

SEAT MÓ eKickScooter 65 и SEAT MÓ eKickScooter 25

Индекс 65 в названии электросамоката говорит о запасе хода на одном заряде – 551-ваттный аккумулятор обеспечивает пробег в 65 километров. Номинальная мощность кикскутера составляет 350 Вт, которых вполне достаточно для покорения склона с углом до 20 градусов. eKickScooter 65 будет иметь максимальную скорость 20 км/ч.



Комфорт подкреплен бескамерными пневматическими шинами, а в заднее колесо встроен барабанный тормоз. Как и байк, самокат предлагает пользовательские выбор режимов движения: Eco, Drive или Sport. Эта модель будет доступна исключительно в красном цвете.

SEAT MÓ eKickScooter 25 имеет немного более высокую максимальную скорость, однако значительно более скромный запас хода.



SEAT MÓ eScooter 125

Двигатель: 7 кВт (пиковая мощность 9 кВт);

Разгон: (0-50 км/ч) 3.9 сек;

Пик крутящего момента: 240 Нм;

Максимальная скорость: 95 км/ч;

Емкость аккумулятора 5.6 кВт-ч;

Запас хода: до 125 км.

SEAT MÓ eKickScooter 65

Номинальная мощность мотора: 350 Вт;

Емкость аккумулятора: 551 Вт;

Максимальная скорость: 20 км/ч;

Городской ареал: 65 км;

Время зарядки: 6 часов;

Угол восхождения: 20 градусов.

SEAT MÓ eKickScooter 25 (раньше продавался под названием SEAT EXS KickScooter)

Номинальная мощность мотора 300 Вт;

Емкость аккумулятора 187 Вт-ч;

Максимальная скорость: 25 км/ч;

Запас хода: 25 км;

Время на зарядку: 3,5 часа.

Сроки появления новинок на рынке пока не озвучены, как и цены, однако известна стоимость SEAT EXS KickScooter – 599 евро. Тем временем производитель готовит еще один продукт для линейки MÓ – электрический мини-автомобиль.

Фото: концепт Seat MiniMo / Seat