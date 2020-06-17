Електричний мопед MÓ eScooter 125 та самокат MÓ eKickScooter 65 відсвяткували дебют у Барселоні.

Новий бренд входить у глобальний план міської мобільності, зосереджуючи увагу на продуктах та послугах мікромобільності. Презентація SEAT MÓ відбулась у нововідкритому центрі CASA SEAT – іспанці кажуть, що це символічний перехід до нової ери.

“З новим брендом та нашими новими продуктами: SEAT MÓ eScooter 125 та SEAT MÓ eKickscooter 65, ми хочемо зробити індивідуальну мобільність доступною для всіх, і CASA SEAT стане осередком цієї роботи. Барселона стане полігоном для розробки рішень для міської мобільності, які будуть продаватись по всьому світу”, – сказав віцепрезидент SEAT з продажів та маркетингу, а також бос марки CUPRA Уейн Гріффітс.

SEAT MÓ eScooter 125

Електричний скутер оснащується мотором потужністю 9 кВт (12,2 к.с.), що відповідає класу 125-кубових бензинових байків. Електродвигун генерує крутний момент у 240 Нм, забезпечуючи електробайку прискорення 0-50 км/год всього за 3,9 секунди. Максимальна швидкість скутера – 95 км/год.



Живлення мотору забезпечує літій-іонна батарея на 5,6 кВт-год. Її енергії вистачає на 125 кілометрів ходу, без підзарядки. Чутливість акселератора та рекуперації SEAT MÓ eScooter 125 можна змінювати у режимах руху City, Sport та Eco. Скутер також оснащений задньою передачею, аби зробити маневрування простішим.

MÓ eScooter 125 буде доступний у трьох кольорах (червоний, білий, темний алюміній).

SEAT MÓ eKickScooter 65 та SEAT MÓ eKickScooter 25

Індекс 65 у назві електросамоката говорить про запас ходу на одному заряді – 551-ватний акумулятор забезпечує пробіг у 65 кілометрів. Номінальна потужність кікскутера становить 350 Вт, котрих цілком достатньо для підкорення схилу з кутом до 20 градусів. eKickScooter 65 матиме максимальну швидкість 20 км/год.



Комфорт підкріплений безкамерними пневматичними шинами, а в заднє колесо інтегровано барабанне гальмо. Як і байк, самокат пропонує користовучеві вибір режимів руху: Eco, Drive або Sport. Ця модель буде доступна виключно у червоному кольорі.

SEAT MÓ eKickScooter 25 має трохи вищу максимальну швидкість, однак значно скромніший запас ходу.



SEAT MÓ eScooter 125

Двигун: 7 кВт (пікова потужність 9 кВт);

Розгін: (0-50 км/год) 3.9 сек;

Пік крутного моменту: 240 Нм;

максимальна швидкість: 95 км/год;

Ємність акумулятора 5.6 кВт-год;

Запас ходу: до 125 км.

SEAT MÓ eKickScooter 65

Номінальна потужність мотора: 350 Вт;

Ємність акумулятора: 551 Вт;

Максимальна швидкість: 20 км/год;

Міський ареал: 65км;

Час на зарядку: 6 годин;

Кут сходження: 20 градусів.

SEAT MÓ eKickScooter 25 (раніше продавався, під назвою SEAT EXS KickScooter)

Номінальна потужність мотора 300 Вт;

Ємність акумулятора 187 Вт-год;

Максимальна швидкість: 25 км/год;

Запас ходу: 25 км;

Час на зарядку: 3,5 години.

Терміни появи новинок на ринку поки не озвучені, як і ціни, однак відома вартість SEAT EXS KickScooter – 599 євро. Тим часом виробник готує ще один продукт для лінійки MÓ – електричний міні-автомобіль.

Фото: концепт Seat MiniMo / Seat

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