Аби кататись містом "на стилі", не обов'язково купувати кабріолет Ferrari, для цього вистачить і двоколісника від Piaggio. Однак біда: в обох випадках зачіску буде зіпсовано.

У світі скутерів ім’я Vespa є одним з найвідоміших. Італійський бренд Piaggio розпочав випуск скутерів цієї серії відразу після Другої світової війни і зберіг класичний дизайн до наших днів, забезпечивши його сучасними технологіями і стилем.

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Vespa з роками стала своєрідним модним аксесуаром, особливо в таких чутливих до моди місцях, як Париж чи Рим. Починаючи з 1946 року фірма випустила майже 20 мільйонів таких аксесуарів, а тепер узялась перетворювати їх на справжні модні речі.

Модель 946 є наймолодшою в лінійці Vespa, вона вважається прямою спадкоємицею класичного мопеда з формами оси, за які скутер і отримав свою назву. Vespa 946 дебютував у 2013 році і з того часу встиг отримати кілька особливих дизайнерських версій. Остання колаборація – з модним будинком Christian Dior.

Фото: Vespa 946 Christian Dior / Piaggio

Головним дизайнером проекту виступила Марія Грація Кюрі – креативний директор жіночих колекцій Dior. Наразі дім кутюр готує сумки, шоломи та інші фірмові аксесуари для Vespa 946, а італійський виробник налагоджує конвеєри для випуску мопедів.



Старт продажів намічений на перші місяці 2021 року, а це означає, що Vespa 946 від Christian Dior може стати чудовим подарунком для модниці до наступного Дня святого Валентина.

Фото: Vespa 946 Emporio Armani Edition / Piaggio

Вартість лімітованої серії мопедів 946 від Christian Dior поки не названа. Актуальна модель скутера пропонується у виконанні Red, а 2017 році була випущена обмежена серія скутерів Piaggio Vespa 946 Emporio Armani Edition, котрі коштували близько 10 тисяч євро.

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