Дизайн-студія Mightyseed створила концепт електричного мопеда з класичним виглядом і новими технологіями.

Vespa 98 – сучасний електричний скутер з елегантними класичними формами, що відтворюють лінії двоколісника 1940-50-х років.

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“Ми вважаємо, що компанія, яка займається промисловим дизайном просто зобов’язана озиратись на історію, аби отримати уявлення про майбутнє”, – сказано у супровідному тексті до проекту. Сучасна інтерпретація MightySeed Vespa 98 має купу сучасних технологій. “Електрична концепція Vespa 98 – це перевтілення оригінального дизайну. Концепція набагато більше нагадує сучасне втілення з гладкими плавними формами та оптимізованими функціями. Коротше кажучи, це схоже на сучасний скутер із ретро відчуттям”.

Концепція передбачає, що скутер приводиться у рух за допомогою мотор-колеса, що живиться від літій-іонного акумулятора на 30 ампер-годин. У кермо інтегрований цифровий дисплей, ходові вогні, поворотники та датчики LiDAR, які замінюють дзеркала заднього виду.

Скутер одномісний, але під крихітним сидінням розташований місткий багажний відсік, що робить його ідеальним для тривалих поїздок.

Фото: концепт електричного скутера Vespa 98 / Mightyseed Designs

Наразі Vespa 98 – лише концепція, і навіть не надто детальна. MighySeed не говорить, чи була ідея продиктована зовнішнім фактором, наприклад, бажанням будувати та продавати її. Це означає, що ми можемо лише дивитись на фотографії і уявляти, як чудово цей скутер (мабуть) виглядатиме та відчуватиметься в дорозі.

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